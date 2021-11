El PP recurre al Senado para tratar de incluir un mecanismo de control de precios en la ley de cadena alimentaria

Candia presenta una enmienda de su grupo en la Cámara Alta y pide al Gobierno que la "tenga en cuenta" ante la situación "difícil" del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Popular y portavoz en materia de medio rural, Elena Candia, ha anunciado que su partido ha presentado en el Senado una enmienda con el fin de incluir, en este tramo final de tramitación de la ley de cadena alimentaria, un mecanismo de control de los precios que garantice que ningún productor cobra por debajo de costes y que asegure el margen de beneficios mínimo.

En una rueda de prensa que el Grupo Popular en la Cámara gallega ha convocado junto a los integrantes de la comisión parlamentaria de Agricultura, Elena Candia se refirió al mecanismo ya diseñado en Galicia, Conta Láctea (https://www.contalactea.gal/pladel/), como una fórmula aceptada en el sector y que se debería incorporar a la Ley de cadena alimentaria.

En este sentido, indicó que la enmienda va dirigida a modificar el artículo 12.ter de la ley que ahora está en trámite del Senado, con el fin de incorporar estos mecanismos "efectivos", ya que si no, dijo, las intenciones de la normativa tal y como está planteada se pueden "quedar en papel mojado".

Candia, que mostró el apoyo a las movilizaciones que este jueves tendrán lugar en Lugo con motivo del incremento de los costes de producción, explicó que el propio ministro Luis Planas, en un intercambio de misivas al que el conselleiro José González también hizo referencia en el Parlamento este martes, se mostró abierto a incorporar esta aplicación para los costes de producción.

Sin embargo, esta cuestión no se incluyó y los populares tampoco presentaron enmienda en el Congreso, por lo que se trata de una última posibilidad, con la enmienda en el Senado, para modificar el texto legislativo. Preguntada por qué el PP no presentó enmienda en el Congreso, señaló que dieron por buena las contestaciones que el ministro le dio al conselleiro, quien planteó esta herramienta, presentada en agosto en Galicia.

"DIFÍCIL Y PREOCUPANTE"

La diputada del PP se ha referido a la "difícil y preocupante situación" en la que se encuentra el sector productivo, especialmente, el ganadero, por el incremento de los costes de producción, desde el precio de la luz al coste de los piensos o la eliminación de las bonificaciones al diésel.

"Son los más débiles", ha lamentado Candia, quien ha incidido en que "es necesario que se ajuste la ley de la cadena alimentaria", para que se "incremente de forma sensible los mecanismos de control" y que "no vendan por debajo del coste de producción". "No basta con regularlo", ha advertido, para reclamar esta herramienta, además de pedir una "necesaria concienciación del consumidor final".

El artículo 12.ter regula la prohibición de comprar por debajo del coste efectivo de producción, pero el PP quiere introducir la herramienta de cálculo de los costes de producción para asegurar que se cumple este principio.

Los populares, además de la enmienda en el Senado, impulsan un texto en el Parlamento gallego (una proposición no de ley), así como llevarán mociones a las diputaciones con más presencia del sector ganadero, además de a los ayuntamientos con un relevante sector primario.

"Esperamos que sea consecuente y se tenga en cuenta", ha apelado la diputada popular, en referencia al ministerio y a la tramitación final de la normativa. Así, ha defendido que el sistema "bicameral" español permite introducir este cambio en el Senado, cámara por la que ha optado el PP para llevar la reivindicación, antes de sentenciar: "Estamos a tiempo de que se tengan en cuenta".