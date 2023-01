El PP de Santiago estudia llevar a Fiscalía el alquiler de la nave vinculada al exconcejal de Medio Rural

El BNG pide paralizar los pagos a la empresa Desproi y advierte de que "si se demuestra que Bugallo conocía los hechos, debe dimitir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los populares compostelanos han avanzado que trasladarán a sus servicios jurídicos "toda la información" de la que disponen sobre el alquiler de la nave de Desproi, situada en el Polígono Costa Vella y vinculada al exconcejal de Medio Rural, al Ayuntamiento de Santiago para ponerla a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

En una rueda de prensa convocada este lunes, el candidato del PP a la Alcaldía, Borja Verea, ha calificado los hechos de "gravísimos" y ha lamentado que hayan generado "un bochorno que no se merecen los compostelanos". Para el popular, el culpable es el alcalde y todo su gobierno que "en pocas horas acumularon mentiras, contradicciones e insultos".

"Hay indicios demoledores de que no estamos ante un error, sino ante una trama organizada, que tiene como objetivo desviar fondos públicos a empresas amigas. Se acaba de destapar a la vista de todo el mundo el sistema clientelar de los gobiernos de Bugallo", ha sentenciado.

El también diputado del PP en el Parlamento de Galicia, ha lamentado que no hayan obtenido respuesta a "preguntas concretas sobre esta trama". Entre ellas, ha vuelto a cuestionarse "por qué la concejala Mila Castro propuso únicamente la nave propiedad de su compañero concejal" y, en este sentido, "si se lo indicó alguien, quién fue y por qué". "No puede llevar esta responsable pública ni un día más sin responder a estas preguntas", ha zanjado.

Además, Verea también ha preguntado "por qué un miembro del gobierno de Bugallo tiene una empresa a medias con UGT" o si "los beneficios de esta empresa se repartieron a medias entre UGT y el exconcejal Pichel". "¿Cómo se llama a esto? ¿Un testaferro?", ha insistido.

Del mismo modo, ha pedido que se responda a la pregunta de "a quién le vendió las acciones y por cuánto", ya que, para el popular, "presuntamente, mientras no se respondan a estas preguntas, parece que estamos ante una trama organizada en la que Bugallo utiliza el dinero de los compostelanos para que sus amigos se repartan el dinero".

Por eso, "ante la falta de respuestas, ante las mentiras y contradicciones y ante las informaciones cada día más graves", ha avanzado que trasladarán a los servicios jurídicos del partido toda la información con la que cuentan para que la pongan a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

EL BNG VE HECHOS "REALMENTE GRAVES"

Por su parte, la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, ha lamentado que esta situación hace recordar "tiempos pasados". La nacionalista ve un hecho "grave" que "pasa la responsabilidad ética y de honestidad".

"Hablamos de hechos realmente graves: la contratación a dedo, sin garantizar, por lo tanto, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades por parte de la junta de gobierno del partido socialista del alquiler de una nave en el parque empresarial de Costa Vella a la empresa participada en un importante porcentaje por uno de los miembros del gobierno de Bugallo, que se vio obligado a dimitir de manera urgente", ha explicado la portavoz del BNG.

Asimismo, Sanmartín ha destacado que la venta de las acciones de José Manuel Pichel de la empresa con la que participaba en la nave "se produce en septiembre después de aprobarse en la junta de gobierno y con advertencias de la intervención municipal". "Solo busca un efecto tapadera para pasarle las acciones a una empresa de Uniones Agrarias", ha relatado.

En esta misma línea, ha censurado que entregara esas acciones "a grupos relacionados con el socialismo y con UGT", ya que Desproi es propiedad al 63,69 por ciento de otra firma, Ribaterra S.L., que pertenece a UGT-Galicia.

Además, Sanmartín no cree que el alcalde no tuviese conocimiento de la participación de Pichel en la nave alquilada, ya que, según la portavoz nacionalista, Bugallo "no da puntada sin hilo" y "no es una persona sin experiencia o que desconozca las normas que rigen la contratación pública".

A mayores, la edil del BNG ha destacado que se trata de "un proceso que demora 16 meses", por lo que, en su opinión, "es imposible que no fuese objeto de comentarios por las personas implicadas de la propia empresa, alguna con responsabilidades importantes en la Ejecutiva socialista".

"A quién beneficia ese contrato es algo sabido, a personas del ámbito del socialismo y sindicalismo vinculadas al PSOE. No se trata de cuestiones menores; no se puede entrar en el 'y tú más'", ha expuesto Goretti Sanmartín.

"SI SE DEMUESTRA, DEBE DIMITIR"

En este contexto, la portavoz del Bloque ha afirmado que "si se demostrase que Bugallo conocía los hechos, su dimisión tiene que ser inmediata". En todo caso, ha reprochado que "no conocerlos ni preocuparse por ellos no deja de tener su gravedad".

"Este caso no es el de Javier Fernández, del núcleo opositor a Bugallo, sino que Pichel era de los suyos, de su círculo de proximidad, lo que dificulta la versión de que el alcalde no sabía nada del asunto", ha señalado.

Según la nacionalista, lo que debe hacer el PSOE es "escuchar lo que piensa la calle" y, ha añadido, "el alcalde hoy carece de credibilidad y es visto como un espectro del pasado, derrotado en la gestión al frente del Ayuntamiento".

EL CASO LLEGA AL PLENO

Ante esta situación, el BNG compostelano presentará una iniciativa en el pleno del jueves para solicitar que el gobierno local cese cualquier actividad con Desproi; que paralice el pago de los 49.852 euros que la junta de gobierno extraordinario del 30 de diciembre "autorizó en beneficio de esta empresa"; que saque a concurso público el alquiler de un local para situar de manera provisional la brigada de Parques y Jardines y el personal de Medio Rural; y que haga públicos todos los informes relativos a este expediente.

Además, Goretti Sanmartín ha pedido que se den "todas las explicaciones sobre lo ocurrido" y que "no pretendan cerrar en falso esta crisis con una dimisión".

"Es imprescindible que el PSOE pida explicaciones sobre el entramado de empresas que aparecen vinculadas a este titular. Diferentes nombres, pero siempre con la misma gente detrás. Es algo muy grave. Esta crisis de gobierno aún no finaliza, por mucho que quieran hacerlo. Lo que pone en evidencia es una manera de proceder que desde el BNG rechazamos con contundencia", ha sentenciado.

Compostela Aberta también ha presentado una interpelación para debatir en el pleno del próximo jueves en la que cuestionarán al gobierno de Bugallo sobre este asunto.

BUGALLO: "ESTE TEMA YA QUEDÓ CLARO"

Ante estas acusaciones y críticas, el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, ha vuelto a insistir este lunes en que este tema "ya quedó claro" con la intervención de José Manuel Pichel que "manifestó que se sentía responsable por no haber informado de ese tema".

"No es el tema que toca hoy", ha respondido Bugallo a preguntas de los periodistas en una visita al complejo polideportivo de Santa Isabel, incluido en el programa de Impulso a la Rehabilitación de los edificios públicos del plan de recuperación. "Ya quedó aclarado, una, dos tres, cuatro, cinco y seis veces", ha zanjado.