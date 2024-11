El PP tilda de "infundio" la denuncia del BNG sobre Nava Castro

Pazos ve "rocambolesco" que Bará pida la comparecencia de la actual alcaldesa de Ponteareas en una comisión ordinaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, ha tildado de "infundio" la denuncia del BNG en relación a contratos adjudicados por la Axencia de Turismo de Galicia a una empresa vinculada con uno de los hermanos de Nava Castro, y ha defendido que "todos" ellos han sido fiscalizados y están realizados "de acuerdo con la ley".

En este sentido, Pazos ha animado a los nacionalistas a acudir a la justicia, al tiempo que ha visto "rocambolesco" que pidan la comparecencia de Castro, en la actualidad alcaldesa de Ponteareas, en una comisión ordinaria --la institucional--, tras revelar que el PP ofreció que participase en la de investigación.

Previamente, en rueda de prensa, el viceportavoz del grupo del Bloque ha avisado de que los populares "no van a conseguir impedir que el BNG haga su trabajo y descubra los chanchullos y trapalladas" con "empresas amigas". Lo harán, ha resaltado, "dentro o fuera de la comisión" de investigación y usando "todos los medios" a su alcance.

A continuación, en otra comparecencia ante los medios de comunicación, Pazos ha revelado que su grupo, el mayoritario en el Parlamento de Galicia, "ofreció" a los de la oposición --Bloque y PSdeG-- que tanto Nava Castro, exresponsable de Turismo y hoy regidora en Ponteareas, como el actual titular de esa agencia, José Merelles, participasen en la comisión de investigación sobre contratos.

Finalmente, los nacionalistas han pedido la comparecencia en la comisión primera --institucional-- tanto de Castro como del actual director xeral del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Xunta, Emilio de la Iglesia.

"NUEVO TORQUEMADA"

"El grupo popular ofreció incluir --entre los comparecientes en la comisión de investigación-- a Nava Castro y Merelles; lo que impidió esa comparecencia fue la negativa de PSOE y BNG a transaccionar cualquier acuerdo. Es incomprensible, igual que reclamar ahora una documentación que ya habíamos trasladado que estabábmos dispuestos a aportar", ha afirmado Alberto Pazos en una rueda de prensa posterior a la de Bará.

"Ahora nos vienen a pedir que comparezcan en la comisión primera. Mintiendo", ha aseverado el portavoz popular, en alusión a que este mismo viernes "la señora Castro desmintió que --su hermano Antonio Castro-- trabaje para la empresa a la que hoy señaló el señor Bará".

"Espero que el nuevo torquemada se disculpe, si esto es así", ha añadido Alberto Pazos. "No se puede venir a esparcir infundios, estamos muy acostumbrados a que nos difamen (a los diputados), pero empezar a señalar datos con personas que no tienen que ver con el mundo de la política...", ha recriminado, para volver a pedir al viceportavoz del Bloque en O Hórreo "que rectifique".

Preguntado sobre el hecho de que Nava Castro haya reconocido que la empresa de su hermano Antonio "trabaja con libertad de mercado con quien quiera", Pazos ha esgrimido la teoría de que "todos los personajes del mundo se conocen" en cinco pasos de contacto.

"Tengo que reconocerlo abiertamente: tengo familiares trabajando en Stellantis. Espero que no se pida a la Xunta que deje de comprar vehículos", ha proclamado, para, a renglón seguido, reivindicar que "la gente tiene que comer, la gente trabaja, por supuesto".

Asimismo, ha defendido que "todos y cada uno de los contratos --a los que se ha referido Luís Bará, del periodo 2018-2023-- fueron fiscalizados y están realizados de acuerdo con la ley".

Según Pazos, "ya están fiscalizados por los órganos competentes" y si el viceportavoz del Bloque "tiene alguna acusación que hacer, en vez de utilizar su condición como diputado para difamar, tiene que ir a un juzgado o a la Fiscalía". "Ya está bien de difamar a gente que no se puede defender", ha incidido.

Para concluir, el popular ha pedido a los nacionalistas utilizar para ellos la "misma vara de medir que le están exigiendo" a responables de la Xunta. A su juicio, "no pasarían el estricto baremo que pretenden aplicar".

Por su parte, ha defendido aportar un "mínimo de sentido común en esta vorágine de disparate" y ha reclamado a BNG y PSdeG "que se disculpen con las personas y empresas a las que están faltando".

"ESPECTÁCULO CIRCENSE"

Pazos comenzó la rueda de prensa tildando de espectáculo "circense" lo que está ocurriendo con la comisión de investigación, y ha visto a la oposición "cada vez más arrepentidos" de haberla impulsado.

De no ser así, ha dicho, "no se entienden las trabas que intentan poner al normal desarrollo de la comisión". En concreto, ha apuntado a sus "dos últimas pataletas", por el "escrito solicitando que se convoque una sesión para revocar el acuerdo del plan de trabajo" y el "anuncio de que se va a impugnar la mesa de ayer --por este jueves-- porque no se comunicó con antelación".

En esta línea, se ha dirigido directamente a los diputados del Bloque para reclamarles que "dejen de actuar, de poner palos en las ruedas y se pongan a trabajar si quieren conocer el proceso de contratación" del hospital Álvaro Cunqueiro y los contratos de los últimos gobiernos del PP.

"El grupo popular va a seguir poniendo un poco de sentidiño" en lo que ve una "oportunidad para echar abajo las falacias sobre la ejemplar gestión de los gobiernos del PP", ha insistido.

23 DE LAS 39 COMPARECENCIAS, EN NOVIEMBRE

Al respecto, ha aludido a la reunión de la mesa de este jueves, que aprobó "una primera fase" del calendario de comparecencias, que darán comienzo el próximo jueves 21 José Ramón Gómez Fernández, María José Rubio y Félix Rubial, Antolín Martínez, María José Caride y Pilar Farjas.

Esta primera fase continuará el viernes de la semana que viene, 22, y el martes 26 y miércoles 27 de noviembre, con seis, seis y cinco comparecientes, respectivamente. De este modo, según los datos del grupo popular, se saldarán 23 de las 39 comparecencias, y una "segunda fase será concretada en una nueva reunión".

"El grupo pouplar se está tomando muy en serio la celebración de esta comisión de investigación", ha afirmado Alberto Pazos, para añadir que lamenta que la oposición "optara por hacer todo lo posible por desprestigiar" este órgano. "Tratan de salir de este embolado enlodando el terreno", ha finalizado.