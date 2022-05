El PP tumba una moción del PSdeG que reclamaba la cobertura de las bajas de docentes inferiores a 10 días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del Partido Popular ha bastado para tumbar la moción presentada por el Grupo Socialista que demandaba a la Consellería de Educación la cobertura de la bajas de docentes en el sistema educativo gallego inferiores a diez días.

La iniciativa, defendida por la parlamentaria socialista Noelia Otero, ha sido debatida en el pleno ordinario del Parlamento de Galicia celebrado este martes. En la votación, el PP votó en contra y los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, lo hicieron a favor.

El texto pretendía instar a la Xunta que "garantizase" la cobertura de las bajas de profesorado "como mínimo a partir del tercer día", así como a "volver a realizar" los llamamientos los cinco días de la semana.

"Galicia tiene el mejor sistema de cobertura de bajas de todo el país", ha aseverado el diputado del PP Ovidio Rodeiro, que ha aseverado que el modelo gallego es "ejemplar" y que la iniciativa traída por el PSdeG y respaldada por el BNG es fruto del ejercicio de "una oposición desesperada".

En este sentido, Rodeiro ha acusado a socialistas y nacionalistas de exponer "mentiras y manipulaciones" sobre la cobertura de bajas de los docentes durante la pandemia, al tiempo que ha puesto el foco en que la consellería obró siguiendo el "consenso pedagógico" que dice "que el alumnado está mejor atendido con profesionales del centro" que con un docente llegado de fuera, ya que a éste "le cuesta más" adaptarse.

Antes, Noelia Otero y el parlamentario del Bloque Manuel Lourenzo habían cargado contra la gestión de la Administración autonómica en la sexta ola de la pandemia, cuando la Xunta "tuvo que rectificar sobre la marcha" su decisión de dejar de cubrir las bajas inferiores a diez días a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en plena explosión de casos.

"Dejen este sistema rácano que no beneficia a nadie más allá de que estén pensando en los números y no en la calidad educativa en la enseñanza pública", ha aseverado Noelia Otero, que ha incidido en que el regreso a la no cobertura de bajas cortas "supone un riesgo y una irresponsabilidad" en un curso marcado por la pandemia como el actual.

Así, ha asegurado que existen centros educativos en Galicia en los que se solicita a los alumnos y alumnas que lleven mascarilla "por miedo a quedar en cuadro por el aumento de contagios".

Por parte del BNG, Manuel Lourenzo ha acusado de "recortar" en personal durante este curso, como "quedó demostrado" en los presupuestos para este año. Asimismo, ha acusado a la Consellería de Educación de haber "borrado con típex" las bajas en la aplicación del sistema educativo.