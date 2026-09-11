El PPdeG acusa a BNG y PSdeG de "blanquear" a un Gobierno que "no funciona" y de "someterse" a Madrid

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, a 8 de mayo de 2026. - ÍÑIGO ROLÁN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha acusado a la izquierda gallega de "blanquear" a un Gobierno que "no funciona" y de "someterse" a Madrid antes que a la defensa de los intereses de todos los gallegos y gallegas.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en la Cámara gallega, Pazos ha asegurado que en el pleno de esta semana, el primero del periodo de sesiones, quedó de nuevo en "evidencia" que la oposición prefiere ponerse del lado del Gobierno central en lugar de plantar cara a los "graves agravios" que sufre Galicia.

"Tenemos un PSdeG que renunció definitivamente a mantener las siglas de Galicia en su formación para convertirse en una delegación de aplausos de Ferraz, justificando cualquier maltrato a nuestra comunidad con tal de salvar a su jefe de filas", ha señalado.

El dirigente popular ha criticado también que el BNG "se vaya de soberanista por Galicia" para después "actuar como el socio más fiel y dócil del sanchismo en Madrid". "En definitiva, estamos ante una izquierda enfocada en blanquear un Gobierno central que no funciona", ha indicado.

Además, ha cargado contra el BNG, al que ha acusado de "ofender" a los gallegos que se manifestaron de forma solidaria con la ciudad de Ceuta. "Para el BNG, reclamar al Gobierno de España el cumplimiento de sus propias promesas convierte a los ciudadanos en racistas", ha censurado.

"No escuchamos, sin embargo, ni una sola crítica de la señora Pontón al señor Sánchez", ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado "la ausencia de reproches del BNG por la situación de las playas de Ceutas, el estado de los menores, las 141 personas fallecidas o la falta de medidas para frenar la crisis migratoria". "Todo esto acredita a las claras la absoluta incompetencia del Gobierno de España y la absoluta sumisión del BNG", ha subrayado.

Tras ello, ha censurado también las declaraciones del portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, al que ha acusado de "mezclar el desconocimiento con la frivolidad más absoluta" al cuestionar la actuación de la Xunta en materia de atención a los menores.

"La Xunta no hace ni una sola distinción a la hora de proteger y cuidar a un menor", ha afirmado antes de destacar que Galicia incorporó a su sistema educativo a más de 700 niños ucranianos que llegaron a la comunidad huyendo de la guerra junto a sus familias y que existe una diferencia muy significativa respecto de los más de 300 menores procedentes de África, que llegaron en los últimos años a Galicia solos, sin referentes familiares, y que sí necesitaron ser integrados en el sistema gallego de protección".

LA OPOSICIÓN "BAJA LA CABEZA"

Alberto Pazos ha extendido su crítica a otros ámbitos en los que, según ha afirmado, el PSdeG y BNG "prefieren bajar la cabeza ante Madrid antes que defender los intereses de Galicia".

De este modo, ha citado la financiación autonómica, las infraestructuras viarias, el servicio ferroviario y la sanidad. Sobre este último ámbito, ha denunciado que el Ejecutivo estatal "cruza los brazos ante la falta de médicos, bloquea el estatuto marco y se niega a ampliar las plazas MIR por pura demagogia política".

En el caso de las infraestructuras, ha criticado los retrasos en vías como la A-54 y la A-56 y lo que ha calificado como "desentendimiento" del mantenimiento de las carreteras de titularidadestatal.