PPdeG: "El BNG y el resto de socios del Gobierno deberían pedir retirar a Sánchez de Moncloa en vez del busto de Fraga"

Feijóo y Tellado acompañados de senadores del PP en la pasada Legislatura. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha manifestado su malestar por la propuesta impulsada por ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, y otros socios del Gobierno central encaminada a pedir que se retire de los pasillos de la Cámara Alta el busto con la efigie del expresidente de la Xunta Manuel Fraga.

"El BNG y el resto de socios del Gobierno central deberían pedir retirar a Pedro Sánchez de La Moncloa en vez de solicitar retirar el busto de Manuel Fraga del pasillo del Senado", han respondido los populares gallegos.

Para el PPdeG, esto es "una nueva falta de respeto" del BNG "a todos los gallegos y gallegas" que "durante más de 15 años otorgaron mayorías absolutas a Fraga", del que recalcan que está "plenamente avalado por su trayectoria" en la Comunidad.

"En el PP nos sentimos muy orgullosos de su legado: sentó unas bases para construir el partido fuerte que hoy somos. Su trabajo y su compromiso con Galicia son el espejo en el que hoy aún se mira la familia del PPdeG", agrega.

Recalca, a renglón seguido, que "a pesar de la insistencia de la izquierda en deshacer y reescribir a su antojo la Historia de España", el PP "defenderá siempre a su fundador y uno de los padres de la Constitución Española".

"El independentismo gallego debería preocuparse más en luchar frente a los agravios del Gobierno de Sánchez y menos en ayudarlo con este tipo de cortinas de humo", advierten los populares gallegos.

Los populares recuerdan, además, que la Mesa del Senado ya rechazó el 21 de marzo de 2023 una petición similar, justificando que Fraga "fue ponente de la Constitución de 1978" en su condición de diputado, presidente de la Xunta y senador.