El PPdeG llevará a los ayuntamientos iniciativas contra la violencia en las manifestaciones para que el BNG se posicione

Tellado carga contra un Bloque "echado al monte" y un PSdeG cuya "única preocupación es la guerra interna" entre Caballero y Besteiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP registrará el Parlamento de Galicia y en todos los ayuntamientos de la Comunidad iniciativas para condenar la violencia y el vandalismo en las manifestaciones extendidas en los últimos días por toda España contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

El objetivo, según ha explicado el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, es que el BNG se posicione después de que esta semana frustrase la lectura en la Cámara autonómica de una declaración institucional en este sentido. Según argumentaron los nacionalistas, que sí remarcaron su rechazo de "todo tipo" de violencia, se opusieron por ver en el texto una "estrategia" de los populares.

Sin embargo, para el PPdeG, esto evidencia que los de Ana Pontón están "mostrando su verdadera cara en las últimas semanas". "Acabó el Carnaval y parece que al Bloque se le cayó la máscara y se muestra como siempre fue", ha ironizado Tellado, en su habitual rueda de prensa de los viernes.

En este sentido, ha vuelto a recriminar al BNG, primer partido de la oposición en Galicia, que se codease con los líderes de ERC y EH Bildu, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, dos "criminales condenados por la justicia", para luego "negarse expresamente a condenar la violencia callejera" a través de la declaración institucional promovida por los populares.

"BLOQUE INDEPENDENTISTA GALEGO"

Para Tellado, el BNG está "echado al monte" y es ahora "el Bloque Independentista Galego", porque se sitúa "fuera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía" al "asumir como propia la hoja de ruta de los independentistas catalanes y los radicales vascos".

Además, ha criticado que el Bloque "se opone a todas las propuestas" que lleva el PP al Parlamento, "ya sea de gestión sanitaria o de gestión sanitaria", para confrontar "a todos" los gallegos y así "sacar réditos políticos y partidistas de la división".

"Convertir la confrontación en una herramienta política no enriquece ninguna democracia. No es una posición política aceptable y nosotros, el PP de Galicia, no lo vamos a aceptar", ha recalcado Tellado, para justificar las iniciativas que registrarán los populares en el Pazo do Hórreo y en los ayuntamientos.

"Pedimos al nuevo Bloque Independentista Galego de Ana Pontón que recapacite sus posturas. No se puede ser antisistema desde la moqueta del Parlamento, no se puede estar en contra de las instituciones cobrando un sueldo público desde hace 20 años y no se puede poner el traje de diputada por la mañana y alentar a la quema de contenedores por la noche", ha esgrimido.

UN PSDEG EN "GUERRA INTERNA"

Pero el número dos del PPdeG también ha aprovechado para cargar contra el PSdeG, cuya "única preocupación es la guerra interna" por el liderazgo del partido. A juicio de Tellado, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, tiene "un ojo puesto en Madrid y con otro en Lugo".

Por un lado, está "siguiendo lo que hace" el ex secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, toda vez que un sector del partido reclamó su vuelta a la primera fila política tras el archivo del caso 'O Garañón'; mientras que, por otro, la "única preocupación de Caballero, según el secretario general del PPdeG, es "agradar a Pedro Sánchez para que lo mantenga un mes más al frente del PSdeG".

"Esperamos que las luchas internas del PSdeG-PSOE terminen y que vuelvan a trabajar por Galicia y por los gallegos en un momento de máxima necesidad", sea "con Caballero o sin Caballero", ha manifestado Tellado.

EL "SACRIFICIO" DE LA SOCIEDAD GALLEGA

Por otra parte, el número dos del PPdeG ha saludado que, "gracias al sacrificio de toda la sociedad gallega" durante las pasadas semanas, a partir de este viernes sean posibles los reencuentros familiares y la reapertura de negocios que permanecieron cerrados, entre ellos la hostelería y los gimnasios.

Tellado ha manifestado el "orgullo" de su partido no solo por los profesionales sanitarios, tino también de "todos aquellos que aguantaron durante semanas con la puerta de su establecimiento cerrada para lograr que la covid no se extendiese aún más".

Sin embargo, ha advertido que el peligró "aún existe" y ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia" y a mantener "la responsabilidad individual y colectiva", que debe ser "exactamente la misma que hasta ahora".

No en vano, el secretario general del PPdeG ha destacado la aprobación esta misma semana, por parte del Gobierno gallego, de un plan específico de medidas de apoyo al comercio dotado de 20 millones de euros, después de haber puesto en marcha dos rescates a hosteleros, autónomos y pymes por 160 millones.

También ha subrayado el "compromiso" de la Xunta con los sectores afectados, aunque ha reconocido que "todas las ayudas son siempre pocas en comparación al esfuerzo que están haciendo todos estos profesionales para velar por la salud de todos".