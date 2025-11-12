El PPdeG pide la dimisión de Ana Redondo tras la "inadmisible negligencia" del fallo en pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG exige la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la "inadmisible negligencia" por el nuevo fallo en las pulseras antimaltrato y que "dejó a las víctimas de violencia de género incomunicadas durante horas".

"Cuando deberían estar recibiendo información a tiempo real sobre su agresor, lo único que veían en las pantallas de sus dispositivos era un mensaje que decía 'comunicación no disponible'", ha asegurado la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado.

En esta línea, ha subrayado que "estos fallos son inadmisibles", puesto que estas pulseras "no son solo un dispositivo electrónico, sino también una herramienta que protege a las víctimas de su agresor y las priva de sentir miedo".

Asimismo, Prado ha señalado que es "más intolerable aún" que la máxima responsable del Ministerio de Igualdad, que "debería velar por que esto no sucediese", siga en el cargo "a pesar de estar reprobada ya por los fallos producidos con anterioridad en estos dispositivos".

"Este no es un caso aislado", ha remarcado Paula Prado, criticando que el Gobierno central se haya convertido "en el más lesivo para los derechos de las mujeres de la historia de la España".

Por todo ello, la número 2 del PP gallego ha avanzado que pedirán la dimisión inmediata de la ministra tanto en el próximo pleno del Parlamento como a través de iniciativas que llevarán también a los ayuntamientos gallegos.

BNG: EXIGE DEPURAR RESPONSABILIDADES

También el BNG ha avanzado que registra iniciativas dirigidas al Ministerio ante este nuevo fallo del Sistema Cometa, por lo que ha pedido explicaciones a las empresas operadoras y depurar responsabilidades.

Así, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha advertido de que "es intolerable que un sistema destinado a garantizar la seguridad de las víctimas vuelva a fallar después de meses de advertencias, informes e incidencias reiteradas" que, ha añadido, el Bloque "ya puso en conocimiento del Ministerio de Igualdad y del de Interior desde 2024".

En este sentido, ha manifestado que el Gobierno "no puede limitarse a activar protocolos de urgencia cada vez que se produce un error, sino que debe garantizar que el sistema funciona de manera segura y estable, porque está en juego la vida y la tranquilidad de miles de mujeres".

Ante esta nueva incidencia, el BNG exige al Ejecutivo explicaciones "claras e inmediatas" sobre las causas del fallo. Así, ha pedido que se abra una investigación "en profundidad y se depuren responsabilidades".