El PPdeG preguntará al Gobierno este martes si "tiene voluntad" de tramitar el rescate de la AP-9

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) se dirigirá al Gobierno central el próximo martes, en el Congreso de los Diputados, para "pedir explicaciones" sobre las posibilidades de gratuidad y transferencia de la AP-9 a Galicia.

El diputado Celso Delgado formulará esta pregunta durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que cuestionará al Gobierno si "tiene voluntad" de iniciar la tramitación del rescate de la concesión y la liberalización del peaje de la AP-9. Esta es, para el PPdeG, la "alternativa más ventajosa para el interés público".

El diputado aprovechará para juzgar las "decepcionantes" enmiendas a la proposición de ley orgánica de traspaso de la autopista presentadas esta semana por el PSOE, que plantea transferir competencias a la Comunidad Autónoma, pero no la titularidad. La tramitación de esta norma --que partió en su día, por unanimidad, del Parlamento de Galicia-- se ha desbloqueado esta semana y solo PSOE y Sumar han presentado enmiendas a ella.

"Dijimos que nos íbamos a mantener vigilantes y exigentes, y seguimos cumpliéndolo hasta lograr lo que todos ansiamos desde el primer día: una AP-9 gallega y sin peajes", ha expresado el diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión, en un audio remitido a los medios.

Delgado ha cuestionado la decisión del PSOE de "rebelarse ante la decisión unánime del Parlamento de Galicia y ante el deseo de los gallegos". "Este martes les vamos a decir a la cara al Gobierno de Sánchez que sus intenciones no son las correctas y que no pueden tratar de volver a engañarnos. Tienen que recapacitar", ha concluido.