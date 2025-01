El PPdeG ratifica su "apoyo" a la "creación de empleo de calidad" mientras afea al BNG una "venganza política" con Altri

Contrapone la "política útil" de los populares con la que "obstaculiza" del Gobierno y un socialismo gallego "enfrentado en debates sobre el liderazgo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha ratificado el "apoyo" de su formación a "la creación de empleo de calidad y a la instalación de industrias que cumplan con la normativa medioambiental", una postura que ha contrapuesto con la de un "independentismo gallego enrocado en el 'no'" a cualquier proyecto industrial y al que ha atribuido "una venganza política" con Altri.

En rueda de prensa, Prado ha remarcado el apoyo de la formación a todas las iniciativas que, siempre "cumpliendo" la normativa, puedan generar "oportunidades" en el territorio.

Lo ha hecho antes de ironizar con que el próximo 18 de febrero, fecha de las pasadas elecciones autonómicas, se cumplirá "un año del cambio de opinión del BNG respecto al proyecto de Altri". "Un año del inicio de su venganza política", ha apostillado.

Solo desde la "venganza" y el "resentimiento" por su derrota electoral, según la número dos del PPdeG, se puede entender "el rechazo de los independentistas gallegos y sus satélites" a un proyecto que "está siendo analizado minuciosamente por los técnicos de la Xunta y en ningún momento saldrá adelante si no cumple la normativa medioambiental".

"NUNCA PEDIRÍA PREVARICAR A UN ALCALDE DEL PP"

"No les preocupan ni los gallegos ni el empleo, sólo su ideología", ha concluido y ha aludido a la carta de tres alcaldes --Melide, Arzúa y Santiso-- que "no quieren un futuro mejor para sus vecinos" e "incitan a la prevaricación" al pedir que los trámites para la instalación "no sigan adelante y ni siquiera se analicen".

Una actitud que Prado ha afeado, antes de garantizar que ella "nunca le pediría a un alcalde del PP que prevaricase ni solicitaría una reunión con el presidente de la Xunta para hablar únicamente de conjeturas". En cambio, sí ha demandado a sus alcaldes "que sean sensatos, aporten riqueza a sus municipios y no pierdan oportunidades".

"POLÍTICA ÚTIL"

En su comparecencia, la secretaria general del PPdeG ha defendido que "España debería parecerse más a Galicia y a su modelo de política útil y centrada en los problemas reales de la gente".

Una "política que sirve", ha recalcado y que, bajo su punto de vista, se muestra en la 'Declaración de Asturias' firmada por los presidentes autonómicos del PP el pasado fin de semana tras una reunión capitaneada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la que acudió Alfonso Rueda.

"Mientras el Gobierno central sigue impulsando un recorte democrático y pensando únicamente en salvarse de su lío de corrupción, en el PP hablamos del que le importa a la gente: de vivienda, de menos burocracia, de financiación autonómica y de ganar competitividad para ganar en crecimiento y en salarios", ha aseverado.

Una perspectiva que ha contrastado con la "política que obstaculiza" del Gobierno central y de un socialismo gallego "enfrentado en combates y en debates sobre el liderazgo de un (José Ramón) Gómez Besteiro que sigue sin estar muy cómodo en Galicia y marcó todos los récord negativos en el que se refiere a resultados electorales". "Porque tiene razón Gonzalo Caballero, sus resultados eran mejores", ha enfatizado.

AP-9

Para Prado, esta "confrontación" se hace extensiva también a los alcaldes de las ciudades más pobladas en lo que se refiere a la AP-9: "Si Abel Caballero hace una frente con Pontevedra para pedir una gratuidad que él mismo sabe que es ficticia en lo que respecta a la voluntad de Pedro Sánchez, su homóloga Inés Rey directamente dice que no quiere saber nada de frentes comunes".

Entre tanto, ha concluido que los únicos perjudicados son los gallegos y gallegas, que "siguen pagando los peajes más caros del Estado y esperando por la gratuidad que el PSOE prometió durante la campaña electoral". Por parte del PPdeG, ha ratificado que "seguirá insistiendo tanto en la transferencia como en la gratuidad" de una infraestructura estratégica para Galicia.