El PPdeG rechaza una iniciativa para divulgar a Castelao y alega que el BNG busca "politizarlo" en su contra

Miembros de la Comisión Promotora de la ILP para la divulgación de la obra de Castelao ante la entrada del hemiciclo, con dirigentes que apoyaron la propuesta. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa legislativa popular (ILP) encaminada a "garantizar el conocimiento" y la divulgación del histórico intelectual galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y de su obra ha sido rechazada en el Parlamento de Galicia por los votos del grupo mayoritario de la Cámara, el PPdeG, quien ha acusado a los nacionalistas de buscar "politizar" su figura y "usarla contra" la formación que dirige Alfonso Rueda.

Enfrente, la diputada popular Carmen Pomar ha reivindicado que Castelao merece "altura de miras, respeto colectivo y consenso", además de situar el 'Ano Castelao' (2025) como "punto de partida" para "continuar una reflexión pausada, el reconocimiento sin paliativos y el ensalzamiento de un símbolo indiscutible" de la identidad gallega.

De la visión popular, además de los nacionalistas --defendió la postura del grupo la propia portavoz nacional, Ana Pontón--, han discrepado (según el sentido de la votación) tanto los socialistas, cuya diputada Silvia Longueira intervino en el debate, como el parlamentario de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, quien, aunque declinó hablar, ha confirmado a Europa Press que apoyó la ILP.

En total, la iniciativa cosechó un total de 34 votos a favor, que, con 36 en contra, fueron insuficientes para continuar con su tramitación parlamentaria.

El texto fue defendido por Pilar García Negro, profesora de la Universidade da Coruña y exdiputada del BNG, quien recalcó durante su intervención que no se representaba a sí "misma" sino a la comisión promotora de una ILP que, impulsada por Vía Galega y Galiza Cultura, llegó al Pazo do Hórreo sustentada en 19.047 firmas de gallegas y gallegos.

El objetivo de la ILP, ha recordado, es garantizar que se conozca el "legado político, artístico y literario". De hecho, ha planteado su impulso como una oportunidad para dar "continuidad" al 'Ano Castelao' e incidir en la divulgación de una figura tan clave para Galicia que, ha argumentado rememorando el Estatuto del 36, se podría decir que "este Parlamento y la misma Xunta existen" gracias a su labor.

Así, ha insistido en que, lejos de "contrariar las múltiples iniciativas" que hubo en 2025 con motivo del 'Ano Castelao', lo que busca esta propuesta es proseguir el camino iniciado y lograr que la Xunta use "todos los recursos" para que la "grandeza" del intelectual galleguista sea "apreciada y conocida" en todas sus perspectivas.

"NO DEBE TENER FECHA DE CADUCIDAD"

"Las entidades gallegas de amplísima participación social y cívica que promueven y apoyan esta ILP creen que Castelao no tiene y no debe tener fecha de caducidad", ha continuado García Negro, quien ha reivindicado las distintas facetas del artista, pero también político durante la República, cuya figura, considera, tiene una magnitud que debería, a su juicio, ser más que "una nomenclatura de prestigio" utilizada en determinados actos.

"Castelao merece un espacio expositivo monográfico, amplio, con representación en antología significativa de toda su obra que abarca décadas de contexto histórico. Y que esta obra se dote de un discurso museístico, informativo, documentado, acorde con su relevancia", ha defendido, antes de tirar de ejemplos como que "nadie discutiría la existencia de un Museo Sorolla en Madrid o Unamuno en Salamanca".

BNG CARGA CONTRA UN "VETO" Y PSDEG REIVINDICA LA FIGURA

Como representante del BNG en el debate ha intervenido su líder, Ana Pontón, quien instó a los populares a "hacer realidad" la proclama de que Castealo "es de todos" apoyando esta iniciativa, aunque auguró que no lo haría --como finalmente sucedió en la votación-- por entender que le resulta una figura "incómoda".

"Le pido al PP que rectifique su veto de 2015 y que apoye esta iniciativa porque, de no hacerlo, demostrará una vez más que para la derecha, Castelao es una figura incómoda", ha sentenciado, antes de incidir en que la ILP solo aspira a que su memoria y ejemplo "sean conocidos por el pueblo que tanto amó y por el que tanto luchó".

Posteriormente, tras el rechazo de los populares que impide que siga la tramitación de la iniciativa, afear un "veto" que vincula con que al PP le "molesta" un la difusión de la obra de "un nacionalista de los pies a la cabeza, un republicano indomable y un internacionalista y pacifista de principio a fin".

También el PSdeG, de la mano de Silvia Longueira, ha defendido que la figura de Castelao va "más allá del folclore" y ha esgrimido que, con su obra, plasma una Galicia "realista". "Les dio la palabra a los que nunca la tuvieron, y por eso sigue siendo incómodo, necesario y profundamente actual", ha reivindicado la diputada socialista.

Así, tras incidir en que "puso en el centro de la historia gallega a gente que nunca estaba en el centro", Longueira ha proclamado que Castelao resulta "imprescindible" en un momento "de discursos vacíos y relatos oficiales que borran a las personas".

"NO QUIEREN ENSALZAR A CASTELAO, QUIEREN USARLO CONTRA EL PP"

"Hablan de catalogar la obra como si no estuviese catalogada; de hacer exposiciones de la misma como si no estuviese expuesta en ninguna parte; y de aproximar a Castelao a las personas como si no acabásemos de cerrar una exitosa exposición en la Cidade da Cultura y de estrenar en los cines de toda Galicia y en la televisión pública un filme que tiene 18 nominaciones a los Premios Mestre Mateo", ha replicado Carmen Pomar.

También ha esgrimido que fue un gobierno del PP el que "logró" que llegase a Galicia del cuadro 'A derradeira lección do Mestre" y ha añadido que también es del PP el gobierno de la Diputación de Pontevedra que "lo ha conseguido por segunda vez".

Finalmente, ha esgrimido que los nacionalistas "siempre usan la simbología y el legado para su propio interés proselitista". "No quieren ensalzar a Castelao, quieren politizarlo contra el PPdeG". "Nosotros quisimos y queremos formar parte del homenaje colectivo que le debemos como pueblo, pero ustedes ponen siempre por encima la confrontación", ha zanjado la parlamentaria popular.