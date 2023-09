El presidente del Movimiento Vecinal de España pide a Caballero un local para la Favec: "No es normal, no tiene sentido"

La Federación viguesa insiste en que "no está en contra del gobierno local" y que solo reclama "derechos para los ciudadanos"



VIGO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Julio Molina Barthe, ha pedido este miércoles al alcalde, Abel Caballero, que busque un nuevo local para la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), que fue desalojada de su anterior inmueble hace ya dos años.

En su visita a Vigo, en la que se ha reunido con representantes de la Favec, Molina ha lamentado la situación que vive la asociación, poniendo el foco en que el único objetivo de la misma es mejorar la vida de los vecinos y reivindicar sus demandas.

"No es normal que no tenga local la Federación. No tiene sentido. Las administraciones lo saben de sobra", ha indicado, añadiendo que "hablando se entiende la gente" y que el regidor olívico, que tiene mayoría absoluta, debería solucionar el problema y facilitar un nuevo local, después de que el Ayuntamiento desalojase a la Favec de sus anteriores instalaciones.

Él ha subrayado que ahora, cuando ya se comienza a hablar de las luces de Navidad, Caballero, que además es todavía el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), debería prestar más atención a los problemas de las personas.

"Todos queremos tener un árbol de Navidad bonito en nuestras ciudades, pero hay problemas más serios, más importantes, como los servicios sociales o la vivienda pública", ha recordado en declaraciones a Europa Press.

El también presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona ha pedido a Caballero que deje de competir con el regidor de su ciudad, Xavier García Albiol, por ver quién pone el árbol más grande y ha mostrado su intención de hermanar las dos asociaciones de vecinos.

"SITUACIÓN CRÍTICA"

Al encuentro de esta tarde en Vigo también ha acudido la vicesecretaria nacional de CEAV, María José Villamarín Santomé, que, como "viguesa de adopción", ha agradecido la visita de Molina a la urbe olívica y se ha referido a la "situación crítica" que vive la Favec.

"Las administraciones tienen que estar para atender las demandas de las personas, del ciudadano de a pie, de los vecinos. Esa tiene que ser realmente su máxima", ha destacado.

Por su parte, la presidenta de la Favec, María Pérez, ha reivindicado que la federación no va a desaparecer "por mucho que le quiten el local", recordando que han tenido que trasladar su actividad a los centros de asociaciones de vecinos como la de Lavadores o Coia.

"No se puede hacer lo que están haciendo a la Federación de Vigo solo por discrepar. No estamos contra nadie, ni contra el gobierno municipal. Solo reclamamos derechos para los vecinos", ha subrayado Pérez, poniendo en valor la importancia del organismo para ayudar a los ciudadanos con menos recursos.

Así, ha criticado el "veto" no solo del Ayuntamiento, sino de la Diputación, con la que espera una mejor relación ahora con el cambio de gobierno. Ella ha agradecido el apoyo de Molina y ha insistido en pedir un nuevo local.