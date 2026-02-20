Los primeros días de huelga médica por el Estatuto Marco dejan más de 35.000 actos asistenciales suspendidos en Galicia

El El gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, se reúnen con los gerentes de las áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga por el Estatuto Marco - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro primeros días de huelga médica contra el Estatuo Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad han supuesto la suspensión de más de 35.000 actos asistenciales suspendidos en Galicia.

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, se han reunido este viernes con los gerentes de las áreas sanitarias para evaluar el impacto del paro.

Tras ello, han trasladado a los medios los datos. Concretamente, tal y como ha indicado Parada, este jueves se suspendieron 223 cirugías, 6.185 consultas hospitalarias, 3.543 consultas de atención primaria y 630 pruebas diagnósticas.

En total, desde el lunes y hasta el jueves, la actividad suspendida por la huelga ha provocado la suspensión de 788 cirugías, 19.037 consultas hospitalarias, 13.376 consultas de atención primaria y 2.067 pruebas diagnósticas; más de 35.200 procesos asistenciales suspendidos.

Además, ha informado de que el seguimiento de la huelga de este viernes ha alcanzado el 19,34% en el turno de mañana, porcentaje algo más elevado que el de este jueves. El respaldo en atención hospitalaria es de un 24,5% y en Primaria, de un 5,6%.

Una vez más, han instado al Ministerio a "dialogar" para poner fin a un paro que está teniendo un "impacto importante" en las comunidades. "Por parte de la Xunta de Galicia, lo que estamos intentando es minimizar en cualquier caso los efectos de la huelga haciendo las reprogramaciones que necesitamos, garantizando los mínimos. Volvemos a insistir en ese llamamiento a la ministra para intentar solucionar este conflicto", ha insistido.

Preguntados por el plan de contingencia, han explicado que es "complicado" reprogramar las asistencias suspendidas porque, en un día normal, los recursos "ya no están ociosos". "Programamos actividades a la mayor de nuestras capacidades, por lo que es difícil recuperar ciertas asistencias", han destacado ambos responsables.

"Lo que estamos ordenando, reprogramando, lo que nos importa es que lo que tiene que atenderse enseguida, se atienda enseguida", han insistido, destacando el impacto negativo de la huelga "no solo en los tiempos de espera, sino en la salud de las personas".

SEGUIMIENTO SEGÚN O'MEGA

Por su parte, el sindicato O'Mega -- que respalda el paro en Galicia -- ha informado de que, según sus datos, el seguimiento ha sido "masivo" en los hospitales públicos gallegos (86%) y, "menor pero muy significativo", en los centros de salud dependientes del Sergas (23%).

La huelga se reanudará con otra semana el 16 de marzo y así cada mes hasta junio pero recuerdan que, antes -- el 2 de marzo -- han convocado en los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PACs) una huelga indefinida para reclamar a la Xunta la negociación de un plan de choque que permita "descongestionar" la Atención Primaria y reducir las listas de espera "sin empeorar las condiciones laborales de médicos y facultativos".

El sindicato considera que Xunta y Ministerio de Sanidad tienen ahora la oportunidad de "impedir la reanudación de unos paros" por los que el piden disculpas a los ciudadanos que hayan sufrido unas molestias de las que responsabiliza en cualquier caso a las administraciones central y autonómica.

O'Mega se refiere concretamente al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que durante esta semana apeló a la ministra de Sanidad para que se sentase a negociar con los sindicatos médicos para desconvocar la huelga a nivel estatal, "mientras que él mismo se niega a negociar con la organización sindical más representativa de los médicos gallegos para desconvocar una huelga en Galicia".

Un día más, centenares de médicos se han concentrado a las 11.00 horas ante los principales hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo y Ourense.