La propuesta que el BNG llevará a pleno "condena con rotundidad el genocidio en Gaza" y Pontón urge a Rueda "rectificar"

PONTEVEDRA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha manifestado en Pontevedra, donde ha participado en el minuto de silencio convocado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, debe "rectificar y condenar el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado criminal de Israel".

A modo de argumento, ha proclamado que es "una vergüenza" que el presidente de la Xunta "boicotee la declaración institucional en el Parlamento o las propuestas que buscan el posicionamiento de Galicia como país contra el genocidio en Gaza".

Así, ha recordado que el BNG llevará al pleno de la semana que viene una proposición no de ley para condenar "con rotundidad" el genocidio. "¿Que más tiene que pasar para que actuemos con contundencia?", se ha preguntado, antes de esgrimir que es "una indignidad y una inmoralidad" la posición de la comunidad internacional "permitiendo la masacre del pueblo palestino la manos del estado criminal de Israel".

La portavoz nacional ha emplazado a todos los gobiernos a "tomar nota de la indignación ciudadana" y a "actuar con contundencia frente al genocidio".

"En el BNG creemos que hay que romper todo tipo de relaciones diplomáticas y económicas con Israel, que hay que aislar a quien está cometiendo ese genocidio y que hay que tomar todos los medios necesarios para que se le embarguen armas y para que la comunidad internacional actúe para frenar este genocidio. Todos nos debemos posicionar de manera clara", ha concluido.