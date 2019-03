Prosigue la investigación para esclarecer el caso de la mujer hallada muerta cuando iba a ser desahuciada

Publicado 26/03/2019 14:09:49 CET

El alcalde de A Coruña califica de "tragedia" lo sucedido en un caso en el que se busca a la hija de la fallecida

A CORUÑA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos en torno a la mujer que apareció muerta al ir a desahuciarla y que se centrarían en la búsqueda de la hija que, según fuentes consultadas por Europa Press, habría dejado una nota sobre lo sucedido.

En concreto, han explicado que la comisión judicial se encontró en la mañana del lunes, en el número 15 de la calle Perú, a la mujer de edad avanzada, --una septuagenaria, según las mismas fuentes-- muerta y también una nota en la que se hacía referencia a que la fallecida habría tomado "unas pastillas".

Esta nota, según las citadas fuentes, estaría escrita por la hija, una mujer de unos 40 años, en la que explicaba, también, que ambas atravesaban una situación difícil.

También daría a entender que "ayudó" a su madre a acabar con su vida. "Presuntamente utilizando una almohada", han añadido las mismas fuentes sobre la muerte de la mujer, un extremo que, sin embargo, no ha sido confirmado por la Policía Nacional, que investiga las causas de la muerte de la septuagenaria.

Sobre este caso, que está bajo secreto de sumario, fuentes de la Policía Nacional únicamente indicaron, tras conocerse los hechos, que no se descartaba "ninguna hipótesis" respecto a la causa de la muerte. No obstante, avanzaron que "puede ser que no sea natural", cuestión que se está investigando.

RECURSOS MUNICIPALES

Sobre lo sucedido, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha calificado de "tragedia" estos hechos, sin aportar más datos remitiéndose al secreto del sumario, al ser preguntado si por parte de esta familia se había planteado alguna solicitud de ayuda ante los servicios municipales.

Con todo, ha hecho un llamamiento a las personas que en la ciudad tengan algún tipo de problema económico vinculado con la vivienda para que acudan a los servicios sociales. "El ayuntamiento tiene recursos a su disposición", ha afirmado aludiendo, entre otros, a las "ayudas de emergencia" y los pisos para casos de este tipo.