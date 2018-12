Una protesta ante la central de Endesa As Pontes exige al Gobierno "fecha" para el cierre de las térmicas

Publicado 01/12/2018 13:50:18 CET

La protesta denuncia que "un tercio" de la contaminación de CO2 en Galicia la emiten las centrales de Meirama y As Pontes

Una acción reivindicativa ciudadana ha escenificado el "entierro del carbón" ante la central de Endesa en As Pontes (A Coruña) para exigir al Gobierno que ponga "fecha de cierre" en firme tanto a esta central térmica como a la de Meirama, responsables de la emisión de "un tercio" del CO2 de Galicia.

Convocada por la plataforma 'Galiza, un futuro sen carbón' --'Galicia, un futuro sin carbón'--, enmarcada en la alianza europea 'Europe Beyond Coal', la protesta ha reunido a cerca de una treintena de personas en una 'performance' en la que a uno de los participantes, disfrazado de directivo de Endesa, ha recibido el ataúd del carbón para simbolizar su entierro. Tras esto, los asistentes, ataviados con monos de trabajo, han resurgido con molinillos de aire para simbolizar un futuro con energías renovables.

"Demandamos del Gobierno de España una fecha de cierre, porque España es el único país de Europa occidental que no la tiene, Francia en 2021, Reino Unido, Italia, Irlanda en 2025, Portugal en 2030 y España no, y eso no permite planificar incluso una solución para los trabajadores que se queden sin empleo", ha explicado a Europa Press Manoel Santos, uno de los participantes.

Los participantes han incidido en dos cuestiones principales para exigir una fecha de cierre. Por un lado, la contaminación generada por el carbón, puesto que el "34% de las emisiones de CO2 en Galicia son producidas por las centrales de Meirama y As Pontes" y "no existe otra medida singular para reducirlas".

Y por otro lado, ponen el acento en la necesidad de que se planifique el cambio hacia las energías renovables, para poder reconducir el empleo que se destruiría. "Si ahora ponemos una fecha, 2025, hay tiempo para reconducirlo, hay casos de éxito en Europa con renovables, nuevas tecnologías...", ha agregado.

Pero aún así, pone de relieve que "nadie se pregunta cuántos empleos se perdieron" en la última década, tras el parón de las energías renovables y lamenta que la producción térmica genere "un monocultivo" en los lugares en los que están instaladas las centrales, que acaba siendo "injusto" para los propios ciudadanos.

Manoel Santos trata además de remarcar que las consecuencias de la contaminación de efecto invernadero son mayores que la pérdida del empleo.

"Los empleos son reparables y recuperables en otros sectores, pero lo que no es reparable es el cambio climático, es algo invisible, que no se ve pero que los científicos dicen que está ahí, es el gran reto de nuestra época", ha remarcado.

Aunque los ecologistas también han incidido en las condiciones laborales en las que se extrae el carbón en los países de los que procede, en Sudamérica o Indonesia, puesto que el mineral importado "muchas veces es extraído en régimen de semi-escalivtud".

Con el objetivo "posible" de lograr "un sistema 100% renovable en 2025", los participantes en la protesta han insistido en que "si se quiere, puede", como ha quedado demostrado con el acuerdo del Gobierno con sindicatos y trabajadores que supondrá el cierre de la minería del carbón.