Una protesta de trabajadores de Alcoa corta durante unos minutos la A-8 a la altura de Ribadeo

"No vamos a doblar, si no es por las buenas, es por las malas", avisa el presidente del comité

RIBADEO (LUGO), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una protesta de cientos de trabajadores de Alcoa San Cibrao ha cortado durante unos minutos la autovía A-8 a la altura de Ribadeo (Lugo), que une Galicia con Asturias, en la mañana de este sábado.

Los trabajadores acusan a la compañía de incumplir el acuerdo de viabilidad. Así, se han concentrado a las 11,30 horas en la estación de autobuses de Ribadeo para dirigirse a la autovía, en donde han entrado con vallas, bengalas y lanzamiento de petardos para proceder al cierre temporal.

Esta movilización se ha producido con una fuerte presencia de agentes de la Guardia Civil que han impedido una quema prevista de varios neumáticos.

Durante la protesta se han lanzado cánticos como 'A Mariña está en loita', 'A solución: a intervención' y 'Sen industria non hai futuro'. "No vamos a doblar, si no es por las buenas, es por las malas", ha clamado el presidente del comité de Alcoa, José Antonio Zan.

En la protesta se han podido ver muñecos de Pedro Sánchez y Alfonso Rueda al tiempo que se han lanzado diversos gritos contra Gobierno central y Xunta. Anuncian que continuarán con sus movilizaciones en próximas semanas en lugares como Xove.

Los trabajadores continúan con su reivindicación de que se convoque la mesa de seguimiento del acuerdo que afecta a la planta tras incumplirse el plazo de encuentro del último trimestre.

Todo ello después de que Alcoa alcanzase un principio de acuerdo con Ignis Eqt para que esta última invierta 25 millones en el complejo de San Cibrao, lo que supondría una aportación del 25% en una inversión de 75 millones por parte de la multinacional estadounidense del aluminio, para un global de 100 millones entre ambas.

El pasado 6 de noviembre, comité y Alcoa celebraron un encuentro bilateral en A Mariña, en donde la empresa les ratificó que aportará 100 millones adicionales a esos 100 millones de flujo de caja. También se garantizó la continuidad de la producción de la refinería, además de un arranque del, como mínimo, 75% de las cubas en 2025.