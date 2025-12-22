La provincia de Ourense, premiada con un quinto premio, el 61.366

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Ourense ha resultado premiada con un quinto premio, en concreto el número 61.366 del Sorteo de la Navidad que se celebra este lunes.

En Xinzo de Limia ha caído parte de este quinto premio, que también ha tocado en la ciudad de Ourense, con reparto de la suerte a través de la venta de algunos décimos en ambos casos.

El número, el quinto de los quintos premios, fue cantado a las 11.48 horas en el sexto alambre de la sexta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.