Las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, agraciadas con un quinto premio, el 77.715

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

A CORUÑA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El mismo fue cantado pasadas las 11 de la mañana y ha recaído en Lugo, Vigo, Porriño, Illa de Arousa -- donde también ha tocado otro quinto premio, el 60.649 -- y Salvaterra de Miño, además de en Fisterra (A Coruña).

A estos, se suman un segundo premio, el 70.048, que fue comprado por la empresa Bimba y Lola y entre cuyos trabajadores se ha repartido también.

En el caso del quinto premio, corresponden 60.000 euros a la serie, 6.000 por décimo y, en concreto 300 euros por cada euro jugado. En el segundo premio, son 125.000 por décimo, 1.250.000 euros a la serie.