O PSdeG abre o seu relatorio para o XV Congreso á participación do tecido social, económico e asociativo

Reunión do equipo encargado do relatorio do XV Congreso do PSdeG - PSDEG

Torrado avanza un documento "ambicioso" en "clave galega" con propostas novas, modernas e ilusionante

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

O Partido Socialista de Galicia iniciou o proceso de elaboración do documento marco do XV Congreso que celebrarán os próximos días 8 e 9 de marzo en Santiago de Compostela, un texto que abren á participación do tecido social, económico e asociativo de Galicia.

Nun comunicado, a formación socialista informou de que o equipo redactor da ponencia, coordinado polo portavoz de lle executiva e exdiputado Julio Torrado, celebrou a súa primeira reunión de traballo para conseguir un "documento ambicioso en clave galega", con achegas para superar a Galicia "gris e conformista" que "provoca a xestión do PP no Goberno galego".

O dirixente socialista deu inicio ao proceso participativo, "permeable" ás achegas do tecido social, económico e asociativo de Galicia co fin de presentar un documento de traballo que será mellorado no debate do Congreso para "ser referente dos valores progresistas e socialdemócratas" da comunidade galega.

Para iso, incorporará as propostas "novas, modernas e ilusionante" que os socialistas recollen a través do ciclo de encontros sectoriais 'Diálogos con Raíz'.

Segundo destacou o PSdeG, estes certames reciben as achegas dun amplo abanico de expertos e referentes sectoriais de "dentro e de fóra do PSdeG", co único obxectivo de "tratar en profundidade coa xente que sabe" e facer do partido unha organización permeable ás mellores achegas en coherencia coa súa vocación de ferramenta útil e necesaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas.

Torrado explicou que os socialistas galegos afrontan o seu XV Congreso co obxectivo de rearmar o partido e de traballar por unha Galicia que "supere o conformismo e o deixamento na xestión das políticas públicas grises e carentes de ideas" dun PP falto de ambición e un Rueda que afronta a presenza do Goberno galego cos "brazos caídos".

Deste xeito, os socialistas sinalaron que empezan un proceso de traballo "intenso" aberto ás achegas da rede de contactos "crave" en Galicia e protagonizado por un amplo equipo que demostrou a súa "solvencia profesional e política".

BLOQUES

O relatorio repartirá o traballo en oito bloques centrais, incluíndo a coordinación a cargo do propio Torrado.

Así, a secretaria de Igualdade e tamén exparlamentaria autonómica, Silvia Fraga, encabezará a sección de Igualdade; mentres que o secretario de Política Europea e de Transformación Dixital do PSdeG, Nicolás González Casares, será a responsable da área de Sustentabilidade.

A parlamentaria no Congreso e secretaria de Transportes, Patricia Otero, encargarase de coordinar a sección de Dereitos, e o economista e secretario de Economía e actualmente subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, será o máximo responsable da área de Economía.

Pola súa banda, a exsenadora e actualmente deputada no CongresoObdulia Taboadela, coordinará a área de Convivencia; mentres que a parlamentaria autonómica Carmen Rodríguez encargarase da área de Cohesión e, finalmente, o asesor xurídico e secretario do PSdeG de Santiago Aitor Bouza levará a área de Estatutos.