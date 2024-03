El PSdeG acusa a la Xunta de "desviar" de la sanidad 159 millones del Fondo Covid y pide explicaciones a Rueda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista durante la pandemia, Julio Torrado, ha exigido al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, que explique "con claridad" lo que hizo el Gobierno gallego con los 159 millones de euros de los fondos covid destinados a la sanidad que el Estado entregó en 2020 y que la Xunta "desvió con destino incierto".

En un comunicado remitido a los medios, Torrado ha recordado el informe del Consello de Contas que fiscalizó la gestión de los fondos por parte de la Xunta y ha exigido a Rueda que "de la cara" y "deje de esconderse como hizo durante pandemia".

Así, le ha instado a salir "cuanto antes" a dar todas las explicaciones pertinentes sobre la gestión de estos fondos con la mayor celeridad e incluso antes de la constitución de la nueva Cámara autonómica para liberar de toda sombra de duda al nuevo Ejecutivo.

El dirigente socialista critica que, en su día, la Xunta se negase a dar explicaciones e incluso a convocar una Comisión de Investigación para "dar luz" sobre un asunto "oscuro", "demostrando las peores prácticas de un PP ocultista con su gestión, que sistemáticamente impide el control y fiscalización de su acción de gobierno".

"Es el momento de que digan la verdad del destino real de esos 159 millones de euros de dinero público", ha apuntado Torrado, que ha considerado que es "obvio" que todos están de acuerdo en la necesidad de aplicar la mayor transparencia posible, por lo que ha sostenido que el PP "tiene que empezar a practicarla". "Equivóquense por una vez y hagan las cosas bien", ha reclamado el socialista, que exige que los populares empiecen a "predicar con el ejemplo".

Torrado les ha exigido aclarar el destino de una cantidad importante de fondos públicos que, a día de hoy, no se sabe si fueron utilizados para amortizar deuda. "Lo que tenemos claro es que no fueron destinados a gastos de la pandemia", ha apuntado.

En este sentido, ha reclamado "saber en qué se gastaron" los 159 millones de euros después de que el Consello de Contas alertase de la desaparición de esta partida de la cuenta general de la Xunta correspondiente a 2020.

"Entonces, el Estado había enviado 735 millones de euros de fondos covid, de los que 418 correspondían a fondos sanitarios, y el Gobierno gallego justificó 259 millones de euros, pero hay 159 que no están, no aparecen en las cuentas y no fueron invertidos en nada que fuera sanidad", ha indicado.