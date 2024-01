El PSdeG asegura que la manifestación del domingo en Santiago fue "un grito contra la manipulación" del PPdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que la manifestación celebrada el domingo en Santiago de Compostela contra la gestión de los pélets fue "un grito contra la manipulación" del Partido Popular.

"La movilización buscaba, sobre todo, evidenciar que el pueblo gallego no admite como fórmula de gestión de un país la manipulación, la mentira", ha sostenido el jefe de filas del PSdeG, que ha incidido en que el PSdeG no culpa al PP del vertido pero sí le reprocha que "cada vez que tiene la oportunidad de demostrarse como un partido transparente" opte por "ocultar, manipular y mentir".

Formoso ha asegurado que el pueblo gallego no acepta esta actitud, por lo que se detecta "una caída diaria en la intención de voto del PP". "Porque la ciudadanía puede perdonarse muchas cosas, puede admitir errores, puede entender fallos de gestión administrativa y política, pero lo que no va a admitir nunca a ningún partido político, no solo al Partido Popular, es la manipulación y la mentira", ha afirmado.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este lunes en Santiago de Compostela, también ha puesto en valor que el PSdeG acudiese a esta protesta pese a que coincidía con la Convención Nacional del PSOE que se celebraba en A Coruña con la presencia del líder del partido y presidente del Gobienro, Pedro Sánchez.

"El compromiso de este partido fue apoyar a las plataformas que la convocaron, porque para nosotros era vital lanzar una señal de solidaridad con el mundo del mar", ha subrayado para señalar que se trata de "miles y miles de familias" de toda la cadena mar-industria que "dependen de que el mar gallego sea un mar vinculado a la calidad y no a la contaminación".

Además, ha destacado el hecho de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conectase en directo con la manifestación desde el acto político celebrado en A Coruña para "dar a conocer a todos los medios nacionales e internacionales" esta protesta como "un grito de socorro para un mar que necesita sensibilidades políticas hacia él".

En este sentido, ha criticado que el PPdeG se atreva a hablar de "manipulación" en las redes sociales con el vertido de los pélets para perjudicarles y ha contrapuesto la campaña de los populares con la actitud "en positivo" del PSdeG. "En las redes claro que estamos presentes, pero con un espíritu positivo", ha dicho.