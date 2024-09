PSdeG cree que la comercializadora de energía es una "maniobra encubierta" de Rueda para "beneficiar al sector privado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha calificado de "confuso y oportunista" el anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la creación de una comercializadora de energía propia y ha considerado que es una "maniobra encubierta" para "beneficiar al sector privado".

En un comunicado, el socialista ha incidido en que Rueda, a lo largo de los últimos años, "rechazó sistemáticamente" propuestas que el PSdeG llevó al Parlamento de Galicia para crear un sistema energético "justo y sostenible". Sin embargo, ha continuado, ahora retoma esas "mismas ideas", pero condicionadas a los "intereses de las grandes energéticas".

"Rueda hace un anuncio importante, pero no se dignó a explicarlo de manera clara. No concretó nada sobre cómo será la participación pública y tenemos razones para sospechar que esto no será más que una maniobra encubierta para beneficiar al sector privado como ya vimos en otras ocasiones", ha afirmado Torrado.

En este sentido, ha hecho referencia a que el Gobierno del PP en la Xunta "fue el responsable" del parón eólico, al "oponerse" a las medidas de impulso de las energías renovables y "apoyando la quema de carbón". "Ahora, dicen querer impulsar la descarbonización, pero lo hacen sin claridad ni compromisos firmes", ha sentenciado Torrado.