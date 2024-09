El PSdeG denuncia que el tribunal de contratación frenó contratos del Sergas por 45 millones debido a "irregularidades"

Julio Torrado censura la "incapacidad" de la Xunta para ejecutar los fondos europeos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha denunciado este jueves que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal) paralizó entre mayo de 2023 y el mismo mes de 2024 contratos del Sergas por valor de 45 millones por "irregularidades, chanchulladas y opacidad".

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede de la formación, el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha señalado que, en este periodo, este tribunal recibió numerosas reclamaciones de empresas que participan en la contratación pública y dictó unas 200 resoluciones, estimando 63 de ellas por considerar que existen irregularidades.

De la cifra total de resoluciones estimadas, Torrado ha advertido de que 11 se corresponden específicamente con contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). "Solo en el Sergas, en el último año evaluado, hay 45 millones en los que el Tacgal detectó irregularidades y paralizó los procesos", ha señalado Torrado.

Según ha indicado el dirigente socialista, se trata de "procesos que tienen pliegos incorrectos, en los que hay opacidad en el proceder de la contratación o reclamaciones sobre los criterios de adjudicación". "Un órgano público dependiente de la propia Xunta tiene que paralizar contratos de la propia Xunta por irregularidades en la contratación, por chanchullos", ha censurado Julio Torrado, que ha calificado estos hechos de "gravísimos".

Además, ha explicado que se trata de procedimientos que afectan a la contratación de limpiezas de hospitales, dotaciones de camas, mantenimiento de equipos médicos y material para tratamientos ortoprotésicos. "Todo esto tiene un valor de 45 millones de euros", ha incidido.

Así las cosas, se ha preguntado por los motivos por los que "el Gobierno de Rueda insiste constantemente en hacer procedimientos de contratación opacos y mal hechos". "¿Qué interés tiene en que los contratos sean opacos?", ha cuestionado para avanzar que este será un asunto que los socialistas gallegos llevarán a la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta en la pandemia, su relación con Eulen y la construcción del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.

El dirigente socialista ha avisado de que su formación "irá más atrás" e investigará otros años. "Porque hay que saber por qué pasan estas cosas, con quién y para quién", ha sostenido para dejar claro que "no se trata de una idea, de una impresión o de una valoración subjetiva" sino que son procesos paralizados por un tribunal administrativo de contratación.

FONDOS EUROPEOS

En la rueda de prensa, Julio Torrado también se ha referido a los últimos informes del Consello de Contas para censurar al "incapacidad" del Gobierno gallego para gestionar los fondos europeos. "Galicia dejó de ejecutar solo en el año 2022, según Contas, más de un 50% de los fondos europeos que recibió. Estamos hablando de más de 1.183 millones de euros", ha señalado.

A este respecto, ha sostenido que los fondos llegan a Galicia pero "la Xunta de Rueda es incapaz, no puede, no sabe o no quiere ejecutarlos". "Su incapacidad y una cierta vagancia les lleva a ser incapaces de trasladar los fondos económicos a quienes tiene que llegar: a la economía real, a las empresas, a los proyectos empresariales y a las entidades públicas que pueden gestionar en beneficio de los ciudadanos", ha afirmado.

El portavoz de la ejecutiva del PSdeG ha lamentado que, después de que ya el PP "intentase bloquear la llegada" de estos fondos europeos que el gobierno "consiguió en un ejercicio de diplomacia", ahora el "PP los reclama" pero es "incapaz de utilizarlos".

Además, sobre este asunto, ha llamado la atención sobre el hecho que si se analizan en relación al Sergas, el dato de ejecución aún es "peor". "El Sergas no es capaz o no quiere invertir cuatro de cada cinco euros que llegan de fondos europeos", ha advertido.