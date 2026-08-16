El PSdeG pide a la Xunta que haga pública la superficie total ardida y el número de brigadas municipales operativas

Archivo - La diputada autonómica del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta en el Parlamento de Galicia, en una imagen de archivo. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha exigido a la Xunta que haga pública la superficie total ardida hasta ahora en 2026 y el número de brigadas municipales "realmente" constituidas y operativas, dado que, según ha expuesto la parlamentaria Carmen Rodríguez Dacosta, ambas cifras son "desconocidas".

"La Xunta tiene que explicar que está pasando realmente este verano con los incendios y los medios de prevención. Hoy no sabemos cuál es la superficie total que ha ardido en Galicia", ha reclamado la diputada socialista, que ha incidido en que se están registrando "numerosos fuegos" de los que la Administración gallega "no está informando".

Esto se debe a que la Consellería do Medio Rural solo difunde públicamente, salvo excepciones, los datos de los incendios que superan las 20 hectáreas. "Pero ya ha habido muchos por debajo de esa superficie y que también deben formar parte del balance de esta campaña", ha exigido a través de un audio remitido a los medios.

SITUACIÓN DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES

Rodríguez Dacosta ha unido a esta "falta de transparencia" la situación de las brigadas municipales previstas en el plan autonómico contra incendios forestales (Pladiga), que este año se ha vuelto a "formalizar con retraso". "Tampoco sabemos cuántas [brigadas] están realmente constituidas y operativas", ha apuntado la parlamentaria, que además considera este modelo "precario y desfasado".

En este sentido, ha criticado que esos equipos se forman con personal con contratos de solo tres meses y con "dificultades de los ayuntamientos para encontrar efectivos". Así, terminan constituyéndose "a finales de junio o ya en agosto, cuando Galicia está en plena época de alto riesgo". "La prevención del fuego no puede empezar en agosto", ha lamentado.

Además, la diputada socialista ha cifrado en 151 las brigadas municipales "desaparecidas" entre 2016 y 2023, ya que de 263 pasaron a funcionar 112. Con todo, para 2024 la Xunta ya no informó de cuantas se habían podido poner en marcha, según el PSdeG.