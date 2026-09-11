El PSdeG pide a la Xunta que transfiera a A Coruña y Santiago las partidas del Gobierno para zonas tensionadas

El diputado del PSdeG Aitor Bouza en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG presentará una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta que transfiera a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago de Compostela las partidas habilitadas por el Gobierno para apoyar las áreas declaradas como zonas tensionadas.

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el diputado del PSdeG Aitor Bouza, quien ha recordado que el Estado anunció el traspaso a Galicia de 5 millones de euros para apoyar a estas zonas en la puesta en marcha de políticas para favorecer el acceso a la vivienda.

Bouza, que se ha referido a la política de la Xunta como de "apropiación indebida" o "hurto", ha advertido de los precedentes de la Xunta, a la que ha acusado de tratar de "torpedear absolutamente la declaración de zonas tensionadas" desde el principio, con una oposición "frontal" a una medida que ha calificado de "positiva".

Por ello, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "no se quede con el dinero" que lograron los "ayuntamientos con su trabajo ingente" para estas urbes fueran reconocidas como áreas tensionadas. "Ese dinero no puede quedar en el bolsillo de la Xunta porque nunca fueron de la Xunta", ha dicho.

El dirigente socialista ha resumido la política de vivienda de Alfonso Rueda. "El Gobierno del Estado pone los fondos, los ayuntamientos implementan las políticas y el señor Rueda lo único que hace es poner el logotipo de la Xunta", ha afirmado.

Así las cosas, Aitor Bouza ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "no se puede quedar" con el dinero que no es de la Xunta y "castigar" a los ayuntamientos después de que ya no les ayudase ni a aplicar la declaración de zona tensionada y su desarrollo.

En este punto, ha sostenido que la Xunta aprovechó la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos para poner "palos en las ruedas" para que esta declaración "no se pudiese llevar a la práctica".

Bouza, además, ha sostenido que la política de la Xunta en materia es "inexistente", con "fondos que no se ejecutan". "Ahora vemos como se apropian de los fondos y veremos como cuando los datos den bien, se apropiarán también de los resultados", ha apuntado.

Y es que, en su intervención, Bouza ha acusado a la Xunta de "apropiarse del Bono Alugueiro para los menores de 36 años"

"La emergencia habitacional que hay en Galicia no se puede combatir simplemente hurtando el dinero y las medidas, tiene que haber una política seria de vivienda", ha subrayado.

FALLO DEL TS CONTRA LA LEY DE NIETOS

Además, en la rueda de prensa y preguntado por el fallo del Tribunal Supremo que suspende el derecho a voto de las personas nacionalizadas a través de la Ley de Nietos, Bouza ha asegurado desconocer al detalle el fallo judicial pero ha subrayado que los derechos que se reconocen para una persona que tiene reconocida la nacionalidad española no puede ser a medias.

"No puede ser simplemente medio español o española, la nacionalidad debe ser reconocida en su integridad", ha dicho.

Además, sobre la crisis migratoria de Ceuta, ha insistido en que el hecho de que el CNI informase vía WhatsApp al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma de la existencia de grupos en redes que hablaban de una posible entrada de migrantes, "demuestra que no hubo informe alguno que alertase de esta cuestión de forma concreta y detallada".