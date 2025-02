El PSdeG rechaza que la situación del PSOE local dilate los presupuestos en Santiago: "Si son buenos, se aprobarán"

Torrado, ante las mociones en Outes y Viviero, dice que el PP "es conocido por ir cambiando voluntades": "La gente de negocios siempre se entiende"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha rechazado este viernes que la situación que atraviesa el Grupo Municipal Socialista dilate la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Santiago y ha recordado que sacar adelante estas partidas es un asunto que le "corresponde al gobierno local".

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este viernes, Torrado ha subrayado que la aprobación o no de las cuentas municipales no es "responsabilidad de un partido que no gobierna" en la localidad y que debe de ser el "equipo de gobierno" quien formule el proyecto.

"Estoy seguro de que si el gobierno local de Santiago formula unos presupuestos que sean buenos, se aprobarán. Y si formula unos que no son buenos, no se aprobarán", ha dicho para sostener que es "lo natural en democracia".

Dicho esto, ha considerado que la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín, "está a veces más preocupada de lo que hacen los demás" que de lo que hace su propio gobierno.

Todo ello en una rueda de prensa en la que ha vuelto a rechazar pronunciase sobre el expediente de expulsión abierto a cuatro de los seis ediles del PSOE en el Consistorio y ha remarcado que se trata de un procedimiento "garantista".

MOCIONES DE CENSURA EN VIVEIRO Y OUTES

Por otra parte, Torrado también se ha pronunciado sobre las mociones de censura presentadas contra los gobiernos de Outes (A Coruña) y Viveiro (Lugo).

En primer lugar, en el caso de Outes, donde la moción está impulsada por el PP con el apoyo del que era el único concejal del PSOE en la localidad, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG ha dejado claro que la formación no comparte esta decisión, que ha sostenido que es "personal" del concejal que ya ha sido expulsado del PSOE.

"Veremos hasta que punto es legal o no lo que este concejal va a hacer", ha afirmado Torrado, que se ha mostrado convencido de que la expulsión provisional del edil acabará siendo definitiva por su actitud.

Además, con respecto al municipio lucense, donde el PP impulsa una moción de censura junto a Por Viveiro contra la alcaldesa socialista María Loureiro, Torrado ha asegurado que el partido independiente está teniendo "muchísimas bajas" por la decisión y ha emplazado a sus integrantes a "reflexionar".

Y es que, según ha indicado, pasarán de formar parte de "un gobierno de progreso" que si bien "reconociendo las dificultades" protagonizó "el avance" del municipio "durante muchos años", a formar parte de "un proyecto personalista, de compra de voluntades que va a acabar con ellos fuera de la vida política". "Porque eso es lo que hace el PP con todos aquellos partidos a los que le hace una OPA, los seduce y luego los hace desaparecer", ha afirmado.

Si bien ha señalado que la moción de censura es "legal", Torrado ha considerado que "no parece muy legítima". "No creo que la gente votase a por Viveiro para que llegase a un gobierno con el PP", ha afirmado

Por último, ha puesto en valor el trabajo realizado todos estos años por la socialista María Loureiro, "una persona muy valorada en todo el PSOE y que creemos que está haciendo un gran trabajo".

"El PP es muy conocido por ir cambiando voluntades de gente que está dispuesta a cambiar sus voluntades. La gente de negocios siempre se entiende", ha concluido.