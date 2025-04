El PSdeG ve en el debate de la autonomía "los primeros síntomas de rectificación" del PPdeG sobre la quita de la deuda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, considera que, en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía celebrado esta semana en la Cámara, el PPdeG "comenzó a hablar y a abrirse a la posibilidad de aprobar la condonación de la deuda de los 4.010 millones de euros que presenta el plan del Gobierno del Estado", lo que ve como "los primeros síntomas de rectificación" por parte de la Xunta.

"Aún votaron que no a nuestra propuesta", ha reconocido Torrado, pero ha agregado que "lo más importante es que el PP rectificó su discurso y reconoció por primera vez que la quita es una medida posible, real y beneficiosa para Galicia".

"El Partido Popular está empezando a demostrar que acabará cambiando su postura, como dijimos desde el principio", ha advertido, al tiempo que ha augurado que, "aunque siguen votando que no, acabarán solicitando la aceptación de esta condonación para financiar servicios públicos".

En concreto, durante las negociaciones de las propuestas de resolución del debate de política general, los populares plantearon un acuerdo que incluía "instar al Gobierno gallego a abordar con el Ejecutivo central la aceptación de 4.000 millones de euros en la deuda gallega siempre y cuando se pueda destinar esta cantidad a financiar la mejora de los servicios públicos fundamentales, modificando a tal efecto los presupuestos de la Comunidad ya en el ejercicio actual".

El BNG lanzó una contrapropuesta en la que establecía un matiz: apoyo a la quita "de manera que cada euro que se ahorre en el pago de la deuda" se destine a financiar la mejora de los servicios públicos "fundamentales". El PSdeG no llegó a presentar una contrapuesta sobre asunto y su jefe de filas, José Ramón Gómez Besteiro, subrayó que la iniciativa del PPdeG se trata de un "papel mojado" y que la condonación "o se acepta o no se acepta". No hubo acuerdo entre los grupos.

"ALTERNATIVA DE PAÍS"

Más allá de la quita de la deuda, Torrado ha defendido que el PSdeG en el debate "presentó una alternativa de país" frente a un Partido Popular que "utiliza el Parlamento de Galicia como un macroescenario de ruedas de prensa para intentar instrumentalizar Galicia como herramienta para las políticas de Rueda y Feijóo".

El portavoz socialista puso en valor que frente a esa actitud del PP, los socialistas trabajan "en traer propuestas proactivas para Galicia, en los temas que importan a la ciudadanía: vivienda, sanidad y economía".

Además, puso en valor que el PSdeG logró "arrancar acuerdos de los que están contentos", como la modificación de la propuesta educativa del PP para introducir "cambios en el Edixgal, conceptos de educación inclusiva de verdad" y mejoras en salud mental, "ampliando la red de equipos en el sistema sanitario".

"Son cuestiones que preocupan mucho la madres, padres y profesorado, y que fueron impulsadas por los socialistas", ha concluido.