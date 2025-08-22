PSOE e BNG arrebatarán ao PP a Alcaldía de Viana do Bolo (Ourense) cunha moción de censura e rotarán a Alcaldía

O socialista Germán García-Ávila asumirá o bastón de mando até o 18 de agosto de 2026, cando o recollerá o BNG
O PSdeG e o BNG rubricaron un acordo polo arrebatarán ao popular Andrés Montesinos a Alcaldía de Viana do Bolo (Ourense), onde até agora gobernaba en minoría, mediante unha moción de censura. Os populares teñen cinco concelleiros na Corporación local, mentres que socialistas e nacionalistas suman seis (achegan tres cada un).
Neste caso, a diferenza dos últimos acordos deste tipo, non foi precisa a intervención dun tránsfuga, tendo en conta que socialistas e nacionalistas suman unha maioría de edís.
A proposta de goberno da que informaron este venres contempla unha alcaldía rotatoria que se desenvolverá en dúas fases: após a moción asumirá o bastón de mando o socialista Germán García-Ávila Arias, até o 18 de agosto de 2026, momento no que un representante do BNG porase ao cargo da Alcaldía até fin de mandato.
O acordo político subscrito, segundo trasladan nun comunicado, abarca o período 2025-2027, co obxectivo de "garantir a estabilidade política e impulsar unha xestión municipal responsable e transparente".
O acordo, asinado polos representantes de ambas as formacións e os seus responsables a nivel local, establece un marco de cooperación institucional "baseado na corresponsabilidade efectiva, solidaria e leal de ambas as forzas na acción de goberno municipal".
XUNTA DE GOBERNO
Máis aló da repartición de tempos na Alcaldía, para garantir "a participación equilibrada" de ambas as formacións na xestión municipal, crearase unha xunta de goberno local integrada por dous membros de cada grupo político, cuxos representantes serán elixidos pola respectiva organización.
O acordo establece un marco de colaboración que busca "superar a situación de bloqueo e parálise que atravesa o municipio". Os grupos asinantes comprométense a "garantir a estabilidade do goberno municipal, votando todas as propostas do grupo que ten a alcaldía e aprobando as súas iniciativas de ámbito local no pleno municipal".
No que respecta a posibles remanentes de tesouraría, cada forza política terá "un poder de decisión dun 50% nos devanditos fondos, garantindo deste xeito a participación equitativa na toma de decisións sobre os recursos municipais dispoñibles".
O pacto xorde, sosteñen os promotores, como "resposta á necesidade de abordar os problemas estruturais que enfronta Viana do Bolo, entre os que se atopan a crise demográfica, o envellecemento poboacional, a modernización dos servizos públicos e a necesidade de impulsar políticas de revitalización territorial".
Ambas as formacións coinciden en sinalar que a situación actual do concello require "unha acción de goberno coordinada e eficaz, deixando de lado os lexítimos intereses políticos particulares para priorizar o benestar dos veciños e o futuro do municipio".
NOVO MODELO DE XESTIÓN MUNICIPAL
O acordo, defenden os promotores, representa "un cambio de modelo na xestión municipal, apostando pola transparencia, a participación cidadá e a utilización responsable dos recursos públicos".
Así, as dúas forzas políticas comprométense a "traballar conxuntamente para implementar políticas de cohesión territorial, revitalización do rural e desenvolvemento sustentable".
O pacto tamén contempla mecanismos para garantir que cada grupo político poida presentar as súas propostas independentemente en ámbitos que non sexan de competencia municipal directa, "respectando así a pluralidade política e os seus respectivos programas".
Os asinantes do acordo insistiron en que este acordo responde "á vontade das veciñas e veciños e á necesidade de propiciar a estabilidade política" no municipio, e responder as demandas da poboación.