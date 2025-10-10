El PSOE local califica de "esperpento" el debate sobre una posible moción en Santiago: "Es hacerle el juego al PP"

Aitor Bouza asegura que los socialistas trabajan por recuperar la confianza de los ciudadanos en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, ha calificado este jueves de "esperpento político" el debate surgido alrededor de una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Santiago contra el gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta.

Este asunto cobró actualidad en la jornada del miércoles después de que los concejales no adscritos --los cuatro ediles expulsados del PSOE-- asegurasen que solo apoyarían una con Mercedes Rosón como candidata. Tras ello, tanto el portavoz el PP de Santiago, Borja Verea, como el presidente provincial, Diego Calvo, explicaron que el PP estaba abierto a explorar todas las posibilidades y el propio Verea hizo una propuesta en la que aceptaba dar la alcaldía a Rosón para constituir un "gobierno de emergencia". Sin embargo, la concejal no adscrita rechazó esta posibilidad y aseguró que "jamás, jamás, jamás" gobernaría con el PP.

Al respecto, en un comunicado remitido a los medios, Guinarte ha sostenido que lo hecho por los ediles no adscritos es "es simplemente hacer el ridículo y hacerle el juego al PP" y ha lamentado que la política municipal transitase "en las últimas horas en Compostela desde el enredo al esperpento.

"El autoproclamado portavoz de los no adscritos dice que apoyarían una moción de censura con Mercedes Rosón como candidata. Al cabo de poco tiempo, el Partido Popular, que por supuesto se apunta a un bombardeo y que era el único interpelado posible en ese ofrecimiento, pues dice que sí, que apoyarían la moción de censura", ha criticado.

En esta línea, ha señalado que "solo hay dos posibilidades". "O que cuando el señor Muíños hizo esa propuesta no contó con la anuencia de Rosón", o simplemente la propuesta era "para conseguir un titular en algún diario durante unas horas con una propuesta disparatada", ha indicado.

"Esto no es hacer política seria, eso es simplemente hacer el ridículo y hacerle el juego al Partido Popular", ha reprochado el socialista.

Con todo, el grupo socialista ha subrayado que este episodio evidencia una "preocupante falta de seriedad, de respeto a los ciudadanos y de sentido común por parte de determinados representantes municipales", y llama a "recuperar el rigor y la responsabilidad" que merece Santiago de Compostela.

"CIENTOS EVENTUALES CANDIDATOS"

Por su parte, preguntado por los medios de comunicación en rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Galicia, donde es diputado, el secretario xeral del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, se ha remitido a las declaraciones de Guinarte.

Aitor Bouza, que ha comparecido junto a la parlamentaria Patricia Iglesias, ha sido cuestionado sobre si él mismo o la propia diputada autonómica serían los candidatos a la Alcaldía en la ciudad. Al respecto, Bouza se ha limitado a trasladar que hay cientos de compañeros en la agrupación que podrían ser "grandes candidatos" y encabezar este proyecto socialista.

"Estamos justamente trabajando en la línea de recuperar el pulo de Santiago de Compostela para una cuestión que es muy importante, que es recuperar la confianza de la ciudadanía, que justamente nos puso en la oposición", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que lo primero es el proyecto y a continuación, cuando se abran los plazos, estarán en disposición de hablar de candidatos.