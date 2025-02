El PSOE local de Santiago se reunirá el próximo lunes para abordar la postura sobre los presupuestos

El PSdeG recuerda que son las direcciones las que deciden y señala: "Una organización es seria cuando tiene unas normas y hace que se cumplan"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE local de Santiago ha convocado una reunión de trabajo el próximo lunes, día 24 de febrero, en la que podrá participar la militancia para abordar la postura del partido en la votación de los presupuestos municipales, de cara a los que reclaman al gobierno local "una mayor concreción y ambición".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes consultas por Europa Press, que explican que consideran necesario que el gobierno local aporte un informe del cumplimiento de las cuentas de 2024 y que concrete partidas y fechas.

Los cuatro concejales enfrentados con la dirección, Gonzalo Muíños, Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez mantienen que el acuerdo para la aprobación de las cuentas sigue vigente, mientras que los dos ediles afines a la dirección --Guimersindo Guinarte y Marta Abal-- son partidarios de fijar la postura en acuerdo con el partido.

En un comunicado remitido a los medios por el partido, la concejala Marta Abal considera que en las cuentas "hay compromisos que ya se recogían el año pasado y que aparecen de nuevo en el año 2025, por lo que entienden que no se cumplieron". Por ello, reclaman que se les remita un informe detallado en el que se indique el grado de ejecución y el cumplimiento del pacto firmado entre los socialistas y el gobierno municipal el año pasado.

"Requeridos a la alcaldesa que se comprometa con plazos y con cuantías exactas en cada una de las actuaciones propuestas y escuche las demandas que queremos incorporar", ha aseverado Aval.

La socialista ha exigido a Sanmartín que les haga entrega de toda la información solicitada para poder hacer una valoración real que les permita saber los pormenores exactos de lo que tienen que votar la próxima semana. "Desde el PSOE trabajaremos con un horizonte claro: negociar con el gobierno municipal para poder apoyar estos presupuestos en beneficio de los vecinos de Santiago", ha señalado.

De este modo, el PSOE señala que la postura que mantendrán "las personas que presentan" al partido en el pleno "será decidida conjuntamente entre dirección local y los integrantes do Grupo Municipal Socialista tras las negociaciones que se produzcan con el gobierno local y "siempre pensando en el interés de los vecinos".

Según han confirmado fuentes consultadas a Europa Press, el pasado martes ya se produjo un primer encuentro con mientras del gobierno local, encabezado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en la que participaron los dos ediles a la dirección, Gumersindo Guinarte y Marta Abal, un encuentro al que también asistió el secretario xeral del PSOE local, Aitor Bouza.

POSTURA DE LA DIRECCIÓN

Precisamente, preguntado este viernes en rueda de prensa por el conflicto en el PSOE de Santiago de Compostela tras la expulsión definitiva de los cuatro concejales enfrentados con la dirección, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha subrayado que "una organización es mucho más seria cuando tiene unas normas y hace que se cumplan". "Yo nunca confiaría en una organización que incumple sus normas", ha afirmado.

Dicho esto, ha señalado que las direcciones de los partidos están "para tomar decisiones" que "no siempre son gratas" pero ha considerado que "una organización tiene que hacerse respetar a sí misma". "Habiendo un criterio y habiendo una normativa, lo único posible que puede hacer una dirección cuando hay una discusión sobre el procedimiento es que las normas funciones, llevando eso a donde lleve", ha sostenido.

Torrado ha recordado que la propia militancia del Partido Socialista aprueba las normas de la formación en los congreso y ha rechazado que la dirección y el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, deban entrar a valorar el proceso toda vez que este debe ser "garantista".

Además, preguntado por el hecho de que Gonzalo Muíños vaya a continuar en el pleno del 27 de febrero como portavoz del Grupo Municipal al entender el secretario municipal del Ayuntamiento de Santiago que su expulsión aún no es firme, Torrado ha asegurado que él no es "jurista" por lo que no tiene la formación para entrar a debatir con un funcionario pero ha dejado claro que la formación tiene claro quien es su portavoz.

"Yo represento al PSOE y el PSOE tiene claro quien habla en su nombre y quien no, porque aplicamos los procedimientos y las normativas y tenemos una posición política sobre quien nos representa", ha afirmado.