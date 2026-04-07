Publicada la línea de ayudas para la compra de vivienda protegida en Galicia, con una aportación de hasta 20.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes las bases reguladoras del programa de ayudas para la adquisición de viviendas protegidas o ubicadas en cascos históricos de Galicia, con una aportación de hasta 20.000 euros.

Así lo ha señalado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ha indicado que se podrán solicitar a partir del 15 de abril por todos aquellos propietarios que hayan adquirido o adquieran una de estas viviendas entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026.

El DOG recoge que la cuantía máxima de estas ayudas asciende a 20.000 euros en caso de menores de 36 años, mientras que se queda en los 16.000 euros si superan esa edad.

"Es lo que tenemos que hacer. Entre todos colaborar para facilitar el acceso a la ciudadanía a la vivienda", ha reivindicado Allegue esta mañana en Vigo, donde ha entregado a una pareja un piso de protección autonómica rehabilitado por el Consorcio del Casco Vello.