El objetivo es que esta biblioteca cuente en 2028 con 10.000 compuestos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Quimioteca Pública Española, coordinada por el CIMUS y la Fundación Kaertor, ya cuenta con 700 compuestos químicos, de los que 350 corresponden a Galicia. Además, el objetivo es que para el año 2028 esta biblioteca alcance los 10.000 compuestos.

Así lo ha explicado este viernes la coordinadora para Galicia del Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud (PCBAS) y de la red ES-OPENSCREEN, Mabel Loza, quien ha ejercido como anfitriona en una jornada de presentación de la Quimioteca Pública Española en Santiago.

Se trata de una biblioteca de compuestos químicos aportados por investigadores españoles y que se está desarrollando con el liderazgo del CIMUS a través de la Fundación Kaertor. Es decir, una base de datos y biblioteca en la que los grupos químicos puedan "volcar" los nuevos compuestos que descubran y en la que los biomédicos hagan lo mismo con sus ensayos "tras identificar enfermedades".

Tal y como ha explicado Loza ante los medios, la Quimioteca, cuya sede física se encuentra en el CIMUS, está en funcionamiento y ha recopilado 700 compuestos procedentes de toda España, una cifra que ha calificado como "un hito", ya que el objetivo principal era alcanzar los 500 compuestos.

"Nuestro objetivo era llegar a 500 y ahora lo que queremos hacer es conectarlos con las librerías europeas que están funcionando y con ello sacar el máximo partido también para proyectos de descubrimiento de fármacos que puedan llevar, con esos compuestos como punto de partida, a acelerar con nuevas terapias a los pacientes", ha subrayado Loza.

A la presentación de este viernes han asistido, además de Mabel Loza, la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; la responsable de Infraestructuras Europeas de Investigación en Biomedicina, Marina López Pérez; y la vicerrectora de Política Científica de la USC, Pilar Bermejo.

Con todo, Mabel Loza ha insistido en que la Quimioteca Pública Española "es un hito porque es un ejemplo de eficiencia", en esta línea, ha asegurado que "hay muchos compuestos que no se están utilizando y que están quietos en sus laboratorios mientras hay muchas necesidades médicas y clínicas no cubiertas".

"Es ponerlo en funcionamiento para que se puedan utilizar. Y os puedo decir que de los primeros ensayos que se han hecho, pues ya han aparecido compuestos con resistencias antibióticas espectaculares... Representa un arsenal terapéutico nuevo y original", ha concluido.

Participar en la Quimioteca Pública es completamente gratuito y ofrece acceso a datos farmacológicos y de cribado de compuestos, análisis computacionales y predicciones "in silico" que "enriquecen la investigación, potenciales colaboraciones científicas y publicaciones enriquecidas con datos biológicos".