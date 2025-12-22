Un quinto premio, el 60.649, reparte premios en la provincia de Pontevedra y en Ourense

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso cantan un quinto premio de la Lotería de Navidad - Eduardo Parra - Europa Press

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y ha recaído en Galicia, en concreto en las ciudades de Pontevedra y de Ourense. En la provincia pontevedresa, se ha vendido también en A Illa de Arousa y en Sanxenxo.

A este, se suma un segundo premio, el 70.048, que fue comprado por la empresa Bimba y Lola y entre cuyos trabajadores se ha repartido también.

En el caso del quinto premio, corresponden 60.000 euros a la serie, 6.000 por décimo y, en concreto 300 euros por cada euro jugado. En el segundo premio, son 125.000 por décimo, 1.250.000 euros a la serie.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.