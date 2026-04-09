La Real Academia Galega estrena 'Begoña Caamaño: navegar no pracer do azul', el documental de As Letras Galegas 2026

Archivo - Begoña Caamaño posa junto a un río. - ARQUIVO PERSONAL DE BEGOÑA CAAMAÑO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega estrena este jueves 'Begoña Caamaño Caamaño: navegar no pracer do azul', el documental que produce con motivo de las Letras Galegas 2026.

Realizado por Miramemira con Damián Varela Pastrana y Alba López Álvarez en la dirección y el guión, podrá verse a partir de las 21:00 horas en academia.gal y en el canal de Youtube de la RAG.

Según recogen en un comunicado, la película propone un recorrido por la vida y el legado de la autora a la que la institución le dedica el próximo 17 de mayo a través de los testimonios de personas que la acompañaron en sus diversas caras personales y profesionales. Destaca además como parte del relato la interpretación artística de su obra literaria, que tiene en la colaboración de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.

El documental conecta las dos ciudades en que Begoña Caamaño (1964-2014) vivió reconstruyendo la trayectoria desde la infancia y la juventud hasta su consolidación como periodista y escritora.

Desde su Vigo natal, donde creció en los barrios de O Calvario y Coia y si convirtió en periodista, hasta Santiago de Compostela, donde continuó su carrera y vida a partir de 1989, cuando se incorporó a la redacción central de la Radio Galega. En esta ciudad escribiría sus dos novelas, Circe ou o pracer do azul (2009) y Morgana en Esmelle (2012), "fruto de un debut tardío pero maduro y revolucionario de la escena de las letras gallegas del momento que sigue teniendo plena vigencia e interés".

"La literatura de Begoña Caamaño, atravesada por la reinterpretación feminista de los mitos clásicos, dialoga con la memoria íntima y colectiva" en el retrato coral que van hilvanando, entre otras voces, su hermana Beatriz Caamaño, sus amigas y compañeras Maika Aguado, Amanda Álvarez y la académica Ana Romaní; el académico Víctor F. Freixanes, editor de sus dos novelas; la crítica literaria María Xesús Nogueira, una de las primeras estudiosas de su obra; y la especialista en Historia Antigua Susana Reboreda.