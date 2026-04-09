Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, triunfa en los XXX Premios María Casares con seis galardones

Un momento de la gala de los XXX Premios María Casares. - AAAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El teatro gallego celebró esta pasada noche su gran fiesta en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña con la entrega de los XXX Premios de Teatro María Casares, el principal reconocimiento de las artes escénicas en Galicia. 'Reconversión', de Ibuprofeno Teatro, ha sido la gran triunfadora, con seis galardones.

La pieza partía como gran favorita con 11 candidaturas, de las que finalmente consiguió a mejor espectáculo, mejor dirección (S. Cortegoso, C. Álvarez-Ossorio y N. Feijoo), mejor texto original (Santiago Cortegoso), mejor espacio sonoro (Alonso Caxade), mejor actor secundario (Fran Lareu) y mejor actriz secundaria (Cristina Collazo).

Además, A serie clopen, producción del Centro Dramático Galego, se hizo con dos premios: mejor actriz protagonista para Natalia Pajarito y mejor dirección de movimiento para Marta Alonso Tejada. Por su parte, Troms, de Morraoconto, también logró un doblete en los apartados técnicos, con los galardones a mejor espacio escénico y mejor iluminación.

El premio a mejor actor protagonista fue para Fran Lareu por su trabajo en Un tal Romeo (aRamboia), que firmó un doblete personal añadiendo el galardón a mejor actor de reparto.

En las categorías dirigidas al público familiar, Berenguela na gaiola

(Galeatro e Xarope Tulú) fue reconocido como mejor espectáculo infantil y se llevó también el premio a mejor adaptación/traducción, mientras que A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica (Tanxarina) ganó como mejor espectáculo de títeres.

La presidenta de la AAAG, Eva Fórneas, abrió la gala tomando la palabra en nombre de la Junta Directiva para hacer balance de estos treinta años de premios.

Fórneas subrayó el avance de las estructuras profesionales del sector, pero advirtió una preocupación central: "No nos cansaremos de repetir en este escenario que las instituciones públicas deben ponerse a trabajar YA para revertir la situación de hegemonía del castellano".

Advirtió además de la "instrumentalización" del trabajo de las profesionales en los medios públicos y pidió mesura y respeto. "Necesitamos que estén con nosotros, que nos acompañen, sí, incluso que se fotografíen con nosotros, pero con decoro, con medida", ha apuntado.

La presidenta finalizó su discurso con un llamamiento a la resistencia colectiva frente al auge de la ultraderecha y los discursos de odio. "Tenemos el deber de afirmar rotundamente que no daremos un paso atrás en los derechos alcanzados", ha aseverado.

"FESTEJAR" A MANUEL LOURENZO

Bajo la dirección de Gloria Rico, la gala tuvo como hilo conductor la figura y la obra de Manuel Lourenzo, histórico actor y dramaturgo gallego fallecido el pasado verano y Premio Nacional de Literatura Dramática en 1997.

La velada arrancó con el acordeón de Sabela Dacal y una vibrante cumbia con la que el elenco --Arantza Villar, Carlos Mosquera 'Mos', María Barcala y Roberto Leal-- entró desde el patio de butacas. El juego escénico alternó momentos de humor, como el brindis inicial con latas de cerveza, con pasajes de alta carga poética, como la lectura multilingüe de textos de Lourenzo en gallego y francés.

La AAAG entregó su reconocimiento especial, el Premio de Honor Marisa Soto, a la actriz y activista Luma Gómez.