Recursos de Galicia ofrece a los ayuntamientos del parque de Mondigo entrar en el accionariado de la propiedad

De izq. A der. Pablo Fernández, director xeral de Planificación Enerxética; Emilio Bruquetas, conselleiro delegado de RDG ; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria; Daniel Vega, alcalde de Ribadeo; Rubén García, alcalde de Trabada

Recursos de Galicia (RDG) ha abierto la propiedad de su primer parque eólico, Mondigo, a los municipios lucenses en los que se ubica y por el que transcurre su línea de evacuación (Ribadeo, Trabada y Barreiros).

De este modo, los ayuntamientos podrán incorporar hasta un 10% del accionariado de la sociedad del parque de Mondigo, que RDG acaba de comprar a Sinia Renovables --filial de Banco Sabadell-- por unos 75 millones de euros y que consta de 11 aerogeneradores, lo cuales cuentan con 49,5 MW de potencia y que está previsto que genere unos 131 Gwh.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y representantes de la empresa han mantenido este jueves en Ribadeo una reunión con los alcaldes de los municipios que se encuentran en terrenos del parque eólico de Mondigo por parte de Recursos de Galicia (RDG). Unos 500 vecinos que se encuentran en un radio de 1,8 kilómetros de distancia del eólico tendrán un 80% de descuento en su factura de la luz.

Lorenzana ha explicado que este perímetro se ha definido para garantizar la viabilidad económica del proyecto y abarcar núcleos de población completos. Asegura que se trabajará de la mano de los ayuntamientos para facilitar el acceso al programa y evitar que ningún vecino quede excluido por dificultades administrativas o tecnológicas.

EN UN PLAZO DE SEIS MESES

Además de las bonificaciones domésticas, la conselleira ha avanzado que se está desarrollando un plan industrial destinado a reducir también los costes energéticos de las empresas del entorno, con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido productivo local.

La previsión de RDG es que el sistema de descuentos esté plenamente operativo en un plazo máximo de seis meses, aunque la intención es acortar ese calendario.

Las solicitudes deberán tramitarse a través de la web rdgmondigo.gal, actualmente en fase final de preparación, donde los interesados deberán acreditar su residencia en el área de influencia y aportar las doce últimas facturas eléctricas. El derecho al descuento se devengará desde el momento de su reconocimiento, con independencia de la comercializadora, y RDG ofrecerá una alternativa propia para garantizar que todos los beneficiarios puedan aplicarlo.

La reunión ha servido también para detallar la aplicación en la zona del programa Mondigo Beneficia, que contempla, además de los descuentos a los vecinos, medidas orientadas a la estabilización y competitividad de los costes energéticos empresariales. La próxima semana, las personas residentes en el área de influencia recibirán una carta informativa con las instrucciones para acceder a las bonificaciones, mientras que la plataforma digital permitirá tramitar las solicitudes de forma telemática.

ANIMA A EXTENDER ESTE MODELO A OTROS EÓLICOS

Así, Lorenzana ha subrayado que el 100% de la energía gestionada por esta compañía público-privada revertirá en Galicia y ha animado al resto de promotores eólicos a extender este modelo a toda la comunidad.

Según afirma Lorenzana, esta iniciativa representa "la esencia de la nueva política eólica que defiende la Xunta, basada en aprovechar el recurso natural para generar un diferencial competitivo que beneficie directamente al territorio y a su población, al margen del color político de las administraciones implicadas".