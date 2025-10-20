Redondela (Pontevedra) convoca ocho plazas de empleo público para administración, limpieza y medioambiente

VIGO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra) ha puesto en marcha varios procesos selectivos de personal funcionario y de personal laboral fijo, convocando hasta ocho plazas para administración, limpieza y medioambiente.

En concreto, el gobierno local ha informado en un comunicado de que se trata de una plaza de Oficial de Medio Ambiente de turno libre, tres plazas de operario de limpieza viaria y una de operario de servicios varios.

También se oferta una plaza de auxiliar de administración general reservada para personas con diversidad funcional y dos puestos de administración de promoción interna.

El plazo de presentación está abierto hasta el 10 de noviembre con las bases publicadas en el apartado de empleo público, personal funcionario y laboral fijo de la web del Ayuntamiento 'www.redondela.gal'.