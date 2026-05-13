Remolcan a un velero con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña

Archivo - Salvamar Betelgeuse, de Salvamento Marítimo
Archivo - Salvamar Betelgeuse, de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 9:40
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento Marítimo ha remolcado a un velero de bandera francesa y con un tripulante tras sufrir una avería en el motor cuando navegaba cerca de A Coruña.

   Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el hombre dio la voz de alerta sobre las 01.53 horas de este miércoles cuando se encontraba a 11,5 millas de la Torre de Hércules.

   Hasta el punto se movilizó la Salvamar Betelgeuse que llegó con el velero a la Marina de A Coruña pasadas las 06.30 horas de esta jornada.

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