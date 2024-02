Rescatan a una mujer y a su perro tras verse en apuros para salir del agua en las Pozas de Melón (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias rescataron este martes a una mujer y a su perro tras tener complicaciones para salir del agua en las Pozas de Melón.

Según ha informado el 112 Galicia, sobre las 13.00 horas un particular alertaba a la central de emergencias de que dos mujeres habían entrado en una de las pozas para intentar sacar a un perro que no conseguía salir y, una de ellas, junto al animal, no lograba abandonar la charca, ya que el terreno era muy resbaladizo.

Así, movilizados por el 112, se desplazaron hasta el lugar miembros del GES de Ribadavia, que una vez en el punto se encargaron de socorrer a la mujer y a su perro.

Finalmente, la mujer necesitó asistencia médica por parte del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, puesto que presentaba síntomas de hipotermia.