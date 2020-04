Las residencias de mayores gallegas frenan la subida de positivos, que se sitúan en 689 usuarios y 246 trabajadores

El mayor aumento lo registra el centro Galisenior de Ourense, que este lunes pasó de tres a 29 infectados entre ancianos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de casos positivos de coronavirus en residencias de mayores ha crecido levemente, un 5,2%, a lo largo del lunes, lo que significa que hay 32 contagiados más entre los usuarios, que suman 689; y 14 más entre los trabajadores, hasta el total de 246.

Según el balance ofrecido este martes por la Consellería de Política Social, con datos actualizados a última hora del lunes, la detección de nuevos confirmados de COVID-19 ha decaído hasta el 5,2% después de que el crecimiento del domingo fuese del 11,4%.

Así, de los 32 nuevos contagios entre ancianos, la gran mayoría (26) se han concentrado en la residencia Galisenior de Ourese, que en 24 horas ha pasado de tres a 29 positivos.

A mayores, han subido hasta 9 (+5) los contagios en el centro As Fragas de Pontedeume, hasta 23 (+1) la residencia José Otero de Santiago, hasta 3 (+1) la residencia Betania de Viveiro, hasta 16 (+2) la de Castro Caldelas y hasta 17 (+2) la Moledo de Vigo.

Además, a lo largo del lunes han registrado sus primeros contagios las residencias San José Hermanitas de Ourense, que cuenta con tres casos, y la residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar, con uno.

Como principales focos en geriátricos continúan el centro de Nuestra Señora de La Esperanza en Ourense, con un total de 105 casos --baja en uno al fallecer un usuario--, y el de DomusVi de Aldán, en Cangas (Pontevedra), que a última hora de este lunes contaba con 98 positivos --4 menos que el domingo al descontar las muertes--.

El resto de centros mantienen los infectados registrados hasta ahora --tras restar los fallecidos--: 64 en la DomusVi Barreiro de Vigo; 41 en San Carlos de Celanova; 37 en El Portazgo de A Coruña; 22 en la de Nuestra Señora de Fátima de O Barco de Valdeorras; 17 en la Concepción Arenal de A Coruña; 17 en la San Pedro de Crecente; 15 en el CRAPD de la ciudad olívica; 14 en la DomusVi Matogrande de A Coruña; y 10 en la Claudina-Somoza.

También cuentan con positivos las residencias de Arteixo (1), la de Narón (1), Súa Casa de San Sadurniño (1), Castro de Rei (2), la DomusVi de Chantada (1), la de Foz (5), la Virgen de la Luz de Monforte (1), la DomusVi Monforte (2), la de Lecer Avoíños de Coles (1), DomusVi Pereiro de Aguiar (1), Ramirás (1), Vilaboa (3) y Bella Vista Care de Nigrán (1).

CASOS EN TRABAJADORES

Por otra parte, al tiempo que aumenta la cifra de mayores afectados también crece la de trabajadores de los propios centros. A lo largo del lunes se han contabilizado 14 casos nuevos en las plantillas, hasta los 246 en total.

Los principales focos entre los empleados están en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense (34), la DomusVi San Lázaro (30), Divino Maestro de Ourense (19), El Portazgo (18), San Carlos de Celanova (18) y DomusVi Cangas (17).

A estos se suman casos en la residencia San Pedro de Crecente (13), la Moledo de Vigo (12) la DomusVi Barreiro (11), la Claudina-Somoza (7), la de Foz (7), la de Castro Caldelas (6), la Galisenior de Ourense (6), la San José Otero de Santiago (5), la DomusVi Monforte (5), la Concepción Arenal de A Coruña (4), la Nosa Señora de Fátima de O Barco (4), la San José Hermanitas de Ourense (3) y la residencia Os Gozos de Pereiro (3).

Siguen a esta los centros Nosa Señora do Carme de Fisterra, As Fragas de Pontedeume, el de Burela, la Vivenda Avime de Cospeito, la San Rosendo de Vigo y el CRAPD de la misma ciudad, con dos empleados con coronavirus cada uno; y casos individuales en Fogar Bellolar, en Melide, en San Simón de Teo, en Silleda, en Castro de Rei, en DomusVi Chantada, en As Gándaras de Lugo, en A Milagrosa de esta misma ciudad, en la San Rafael de Mondoñedo, en Alvetus de Avión, en la residencia A Porqueira y en Albi Beade, en Vigo.