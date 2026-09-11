Restablecida la circulación en la A-54, tras un choque en cadena que se saldó con tres evacuados al hospital

Colisión en cadena en Santiago. - DGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la A-54, a su paso por Santiago de Compostela, ha quedado restablecida tras un choque de vehículos en cadena que se ha saldado con varios heridos leves.

La reapertura de la vía tras el siniestro, que obligó a cortar el tráfico sentido Lugo, ha sido confirmada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El servicio de emeregencias del 112 Galicia, ha informado de que fue sobre las 8,30 horas de este viernes cuando recibió varios avisos sobre un accidente en la A-54, a su paso por la parroquia compostelana de Sabugueira, en el punto kilométrico 85.

Todas las comunicaciones apuntaban a una colisión en cadena con varios vehículos implicados sin que ninguno de los alertantes pudieran, en un primer momento, concretar el número. Tampoco podían precisar si había heridos, pero, por precaución, se pidió la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, tres personas tuvieron que ser evacuadas al Hospital de La Rosaleda --según ha confirmado a Europa Press el 061-- y nueve vehículos sufrieron daños a causa de esta colisión en cadena --la Guardia Civil ha precisado que dos de ellos eran un camión y una furgoneta--.

COLISIÓN POR ALCANCE

Además de los sanitarios, el 112 Galicia avisó a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local. Inicialmente, se comunicó el suceso a los Bomberos de Santiago, pero nadie necesitó ser rescatado.

El siniestro por alcance, que según la Guardia Civil, pudo registrarse a causa del deslumbramiento por el sol y a que no se mantenía la distancia de seguridad, llegó a provocar 4 kilómetros de retenciones.