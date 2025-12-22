Rodrigo Cuevas actuará el 30 de abril en el Coliseum de A Coruña

Archivo - Rodrigo Cuevas. - CENTRO NIEMEYER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante asturiano Rodrigo Cuevas ha anunciado las fechas de su última gira 'La Belleza' para el año 2026, entre las que se incluye un concierto en el Coliseum de A Coruña el 30 de abril, que invitará a la participación de los asistentes con un show "inmersivo".

Según informan los organizadores, el público se sentará en mesas situadas en un escenario convertido en un "llagar", lugar tradicional donde se fabrica la sidra. Esto permitirá la interacción entre artista y asistentes y la inmersión de estos últimos en el show, que podrán disfrutar además de una degustación de la bebida y de productos típicos asturianos.

Rodrigo Cuevas ha elegido de nuevo A Coruña para dar su único concierto del año en Galicia. El asturiano ya llenó un auditorio de esta ciudad en el año 2024 con una actuación de su anterior gira 'Romería'.

La venta de entradas comenzará este martes 23 de diciembre a las 11,00 horas a través de las plataformas Ataquilla.com y rodrigocuevas.sexy. Solo en esta última estarán disponibles las entradas para participar en la experiencia inmersiva, que incluye el asiento reservado en el "llagar" y el servicio de sidra y otros productos asturianos.