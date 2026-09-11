Román Rodríguez despide a los estudiantes gallegos que participarán este mes en las olimpiadas de FP de Shanghái (China)

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha despedido este viernes en un acto en Santiago a los dos estudiantes gallegos que participarán este mes en el campeonato mundial de FP WorldSkills 2026 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha despedido este viernes en un acto en Santiago a los dos estudiantes gallegos que participarán este mes en el campeonato mundial de FP WorldSkills 2026, que se celebrará en Shanghái entre el 22 y el 27 de este mes de septiembre.

Se trata de Héctor Sánchez, del CIFP Politécnico de Santiago, que competirá en la modalidad de Tecnología del automóvil; y Manuel Prada, del CIFP Someso de A Coruña, que lo hará en la de Tecnología de vehículos pesados, una modalidad de nueva incorporación.

Ambos han conseguido el pase a la prueba internacional tras alzarse con las medallas de oro en los campeonatos Galiciaskills 2025 y en el Spainskills 2026. El titular de Educación del Gobierno gallego les ha deseado "toda la suerte" a los dos estudiantes que se van a medir "con los mejores estudiantes de FP del mundo" en cada una de sus categorías.

En concreto, WorldSkills es una competición internacional en la que jóvenes profesionales ponen a prueba sus conocimientos y destrezas en diferentes especialidades vinculadas al mundo laboral. La edición de Shanghái reunirá a 1.400 jóvenes profesionales cualificados procedentes de 70 países y regiones, que competirán en distintas disciplinas técnicas y profesionales.

Con todo, los dos estudiantes gallegos, acompañados de sus tutores, integran la delegación española, compuesta por 34 competidores para 31 modalidades de FP, que se desplazará a finales de mes a esta ciudad china para participar en la 48º edición de la WorldSkills bajo el lema 'Domina tus competencias, cambia tu futuro'.