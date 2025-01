Rosa Dalama, tercera alcaldesa de O Irixo (Ourense) en año y medio al prosperar la moción de censura de PSOE y PP

La nueva regidora por la moción desautorizada por el PSOE asegura que, por el momento, no hay acuerdo de gobierno con PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La socialista Rosa Dalama se ha convertido este lunes en nueva alcaldesa del municipio ourensano de O Irixo, que cambia por tercera vez de regidor en poco más de año y medio desde el inicio del mandato al prosperar la moción de censura entre PSOE y PP para derrocar a Susana Iglesias (Xuntos polo Irixo).

Los seis votos que sumaron populares y socialistas --desautorizados estos últimos por su partido a nivel provincial-- en el pleno extraordinario celebrado en la mañana de este lunes han bastado para arrebatar el bastón de mando a Iglesias, que había llegado a la Alcaldía en el verano de 2023, apenas dos meses después del inicio del mandato, gracias al apoyo de los ediles del PSOE.

Ahora, la concejala Rosa Dalama se convierte en la tercera persona que se hace con la Alcaldía de O Irixo desde junio de 2023, los tres de fuerzas políticas distintas después de que el mandato arrancase con la elección del popular Manuel Cedeira. La nueva regidora ha negado que exista un acuerdo de gobierno con el PP (con cuatro ediles por los dos de PSOE, otros dos de Xuntos y un indepediente) y ha emplazado a la celebración del pleno de organización. "Ya se irán viendo las cosas", ha concluido.

Así lo manifestó en declaraciones a los medios tras ser proclamada alcaldesa en un pleno en el que se ha comprometido con los vecinos del ayuntamiento ourensano a trajabar y alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas de la corporación, precisamente uno de los puntos que llevaron al PSOE a romper el gobierno de coalición con Xuntos polo Irixo y promover una alianza con el PP para sacar de la Alcaldía a Susana Iglesias, a la que acusan de haber regido el ayuntamiento de forma "dictatorial".

El debate de la moción de censura registrada a finales de diciembre congregó a numerosos vecinos que hicieron que se quedase pequeño el salón de plenos, donde a las 12,00 horas arrancó la sesión con la constitución de la mesa de edad, en la que el edil José Manuel Nogueira (PP) ejerció de presidente y se encargó de dar lectura al texto presentado por PP y PSOE para justificar su alianza contra la líder de la segunda fuerza en las elecciones locales de mayo de 2023.

Los propositores de la moción alegan que Iglesias carece del apoyo dentro de la corporación al contar con sólo dos ediles de nueve después de romperse el gobierno de coalición y que el número dos de la lista de Xuntos polo Irixo, Juan Manuel Villanueva, abandonase el grupo para pasar a ser edil no adscrito después de votar en contra de la propuesta de presupuestos.

La inestabilidad en la gestión "del día a día" que aprecian socialistas y populares de O Irixo la atribuyen a la actitud de Susana Iglesias, a la que el pleno retiró salario y competencias por un acuerdo de PP y el exconcejal de Xuntos, finalmente recuperadas a principios de este 2025 por orden de los juzgados. Así, afirman que actuó con "continuas faltas de respeto" hacia la oposición evocando "cuestiones personales", ejerció el cargo con "sobrada prepotencia" y tener como "único interés" mantenerse al frente del ayuntamiento.

Esta actitud "ni conciliadora", "ni humilde" de Susana Iglesias, que "miente, insulta y confronta con los vecinos", sumada a la "parálisis" del ayuntamiento, llevó a PP y PSOE a suscribir un acuerdo mes y medio después de la dimisión del teniente de alcalde y responsable de Obras, Iago Fariñas (PSOE), el pasado mes de noviembre.

"No se puede tapar la incapacidad propia diciendo que en O Irixo hay mucho machismo", recoge el texto de la moción de censura, que finaliza alegando que Susana Iglesias "tuvo la oportunidad de trabajar" por los vecinos del municipio ouensano "pero prefirió" la confrontación hasta llevar al ayuntamiento "a una situación inaudita".

ALCALDESA SALIENTE

En su turno de palabra, la alcadesa saliente, en el cargo desde agosto de 2023 cuando la alianza entre Xuntos polo Irixo y PSOE arrebató el gobierno local al PP de Manuel Cerdeira, reivindicó el trabajo hecho a lo largo del último año y medio por el gobierno que encabezaba hasta este lunes y ensalzó la "dignidad" de los miembros de la candidatura por la que fue electa. "Volveremos con más fuerza", ha apostillado.

Iglesias calificó de "traidor" a su excompañero de filas Juan Villanueva, ausente en el pleno de este lunes (son su salida del grupo, Xuntos polo Irixo se quedó con sólo dos concejales), a lo que añadió que "dos tránsfugas", en alusión a los concejales de PSOE, y "cuatro investigados por un delito de prevaricación", en dirección al grupo municipal del PP; "no van" a dar "lecciones de cómo ser buenas personas" los miembros de Xuntos polo Irixo.

La ya exregidora hizo, así, mención a la apertura de una investigación por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Carballiño (Ourense) contra los cuatro ediles del PP por un presunto delito de prevaricación administrativa, pero dedicó principalmente sus críticas hacia sus, hasta hace meses, compañeros de gobierno: el grupo socialista.

Iglesias recuperó las críticas en campaña de los socialistas al PP para poner el foco en sus "contradicciones", acusó al teniente de alcalde hasta noviembre, Iago Fariñas, de llevar a cabo "ataques personales" hacia ella y de carecer "de palabra" a la candidata en la moción de censura. Todos ellos "resentidos", según la portavoz de Xuntos, que agradeció el apoyo de los vecinos y cerró su intervención con un "¡viva O Irixo!" respondido con aplausos por las en torno a 50 personas que siguieron la sesión.

La encargada de defender la postura del PSOE fue la concejala Rosa Fariñas, que trazó un simil futbolístico para justificar que "cuando alguien no juega limpio" se le saca "tarjeta roja". De esta forma, acusó a Iglesias de "no haber respetado nunca" al PSOE dentro del gobierno de coalición, "no consensuar" ninguna medida y "preferir los ataques personales" a alcanzar acuerdos.

"Lo que nos distingue de ti, es que a pesar de nuestras diferencias políticas y personales, somos capaces de sentarnos y llegar a acuerdos por los vecinos de O Irixo", ha aseverado Fariñas, que puso el acento en que compartir un proyecto con la regidora saliente "fue imposible" a pesar de compartir "un objetivo común".

VOTACIONES Y TOMA DE POSESIÓN

El PP declinó hacer uso de turno de palabra, lo que dio paso a la votación en la que la suma de los cuatro ediles del PP más los dos del PSOE bastó para imponerse a los dos que sólo sumó Xuntos, con lo que Rosa Dalama fue proclamada como nueva alcaldesa del ayuntamiento del norte ourensano.

Tras prometer el cargo, Dalama mostró su compromiso en trabajar por los vecinos en la "nueva etapa" que se abre en la política local con voluntad de "alcanzar acuerdos" con el resto del grupo.

En declaraciones a los medios finalizado el pleno, la ya nueva alcaldesa de O Irixo ha negado que exista un pacto de gobierno con el PP, que goza de la mayoría de asientos en la corporación con cuatro de nueve por los dos de los socialistas, otros dos de Xuntos y el independiente Juan Manuel Villanueva.

De esta forma, ha circunscrito exclusivamente el pacto con el PP a la presentación de la moción de censura. "De momento no hay nada. Próximamente tendremos el pleno de organización y ya se irán viendo las cosas", ha concluido Dalama.