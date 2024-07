Rueda acusa a BNG de "politizar" las protestas contra Altri y cree que sería "proyecto estrella" si gobernasen

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado al BNG de "politizar" y estar detrás de las protestas contra la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo) que, a su juicio, sería "un proyecto estrella" de los nacionalistas si en estos momentos se encontrasen en el Gobierno gallego tras las elecciones del pasado mes de febrero en las que los populares renovaron su mayoría absoluta.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas este lunes en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, celebrado el día después de la manifestación que reunió a millares de personas para rodear el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago, en oposición al proyecto de la compañía portuguesa en la comarca de A Ulloa.

Rueda ha expresado su "respeto" a los participantes en una protesta en la que aprecia "una intencionalidad política clarísima" que atribuye al Bloque, al que ha vuelto a situar detrás de los movimientos ciudadanos que se oponen al proyecto en la comarca de A Ulloa, la cuenca del río Ulla y la ría de Arousa.

Para Rueda, si el resultado de las elecciones de febrero "hubiese sido otro" y el BNG, en estos momentos, se encontrase al frente de la Xunta "sería un proyecto estrella que estarían impulsando". "Pero como perdieron otra vez las elecciones, decidieron que tenía que ser un proyecto que tienen que tumbar, igual que ya están hablando de tumbar otro poryecto acordado como proyecto industrial estratégico la semana pasada", ha aseverado Rueda en alusión a la mina de Touro.

El mandatario autonómico, que ha puntualizado que es posible que entre los manifestantes del pasado domingo hubiese participantes de "buena fe", ha remarcado que el BNG pretende "que no haya industria" en Galicia para "poder decir que en Galicia no hay industria" con el objetivo de sacar "réditos electorales desde la oposición".

Así pues, considera que es "a Galicia" a "quien se está perjudicando" con estos movimientos contra Altri o la mina de Touro "o cualquier proyecto industrial" y que ve atravesados por la "desinformación" y el "contenido ideológico".

De este modo, ha vuelto a pedir "confianza" en el proceder de la administración que, en palabras de Rueda, tendrá "un comportamiento absolutamente objetivo" a la hora de analizar los proyectos de cara a su autorización.

Además, ha rechazado atender las peticiones de las organizaciones, plataformas y entidades convocantes de las protestas que le reclaman una reunión, ya que cree suficientes los "canales" la administración autonómica tiene para trasladar la información a la ciudadanía.

"No creo que lo decisivo sea que vayan o no a tener una reunión conmigo", ha apostillado Rueda después de reiterar en que la "intencionalidad política" que aprecia detrás de estas plataformas "no le hace ningún favor" al procedimiento administrativo sobre estos proyectos, que "tiene que ser objetivo".