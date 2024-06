Rueda afea "cerrazón" a Sanidad y reafirma: la Xunta usará "todas las fórmulas en su mano" frente a la falta de médicos

RIBEIRA (A CORUÑA), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado al Ministerio de Sanidad "falta de colaboración" para solucionar el problema de la "escasez" de facultativos de Atención Primaria, que se percibe con especial intensidad en época estival, y, tras incidir en que Galicia "no puede estar sin médicos", ha reafirmado que su Gobierno recurrirá a "todas las fórmulas" que tenga "en su mano" para mejorar la situación.

A preguntas de los medios en el marco de una visita a la Illa de Sálvora, sobre las acusaciones de "falta de planificación" de la Xunta y su confrontación con el Ministerio, Rueda ha defendido que "no hay ningún conflicto" o "no debería serlo", dado que es un problema que afecta "a todas" las comunidades autónomas y que no es, ha remarcado, la primera vez que se plantea al Gobierno central.

Rueda ha esgrimido que el déficit de médicos se percibe con mayor intensidad en verano, sobre todo en zonas turísticas, y ha recalcado que "todas" las comunidades, de diferentes colores políticos, se ven afectadas y han planteado "soluciones la mayoría muy parecidas, sino las mismas" en la reunión conjunta celebrada en la pasada jornada.

"No se entiende la cerrazón del Ministerio, sinceramente. Hay cosas que nosotros no podemos hacer", ha reflexionado y ha enfatizado que "todo lo que puede hacer una comunidad para suplir la falta de médicos ya se está haciendo" en Galicia. Como ejemplo, ha incidido a la vía de los concursos para cubrir las plazas de difícil cobertura, que otras autonomías "imitan" ahora.

"Pero hay cosas en las que no tenemos competencia, ni capacidad normativa, ni de planificación, porque la tiene el Ministerio de Sanidad", ha esgrimido, muy crítico "con la solución de que cada comunidad se las componga como pueda, que esto había que haberlo pensado antes".

"La ministra (Mónica García) acaba de llegar al Ministerio. Esto ya se habló con los titulares anteriores", ha subrayado Rueda, quien, además, ha advertido que resulta "muy difícil" abordar las cuestiones con los máximos responsables de Sanidad del Gobierno porque "cambian con mucha facilidad".

"GALICIA NO PUEDE ESTAR SIN MÉDICOS"

"Nadie dio ninguna solución y, por tanto, lo seguimos planteando. Galicia no puede estar sin médicos y todas las fórmulas que estén en nuestra mano las vamos a plantear y a poner a funcionar", ha proclamado, antes de incidir, en todo caso, en que sería "mucho más eficaz" contar con la "colaboración del Ministerio". "Que, por lo que sea, decidió no darla", ha lamentado.

"Intentaremos formar grupos que vayan allí donde sean más necesarios durante el verano, que los que están en segunda residencia también puedan en algún momento puntual prestar servicios en el lugar en el que están, que los MIR que están al final, que no se pueden incorporar ya porque el Ministerio no quiso, que con otro médico puedan auxiliar. Si quieren hacerlo, intentaremos que lo hagan y estimularles con retribuciones económicas a mayores", ha ejemplificado.

Así, ha concluido que la Xunta intentará poner sobre la mesa "todas las fórmulas que estén en su mano", como es su "obligación". "El problema es que también es la del Ministerio echar una mano y decidió no hacerlo", ha zanjado.