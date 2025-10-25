Rueda agradece al hasta ahora delegado del pueblo saharaui en Galicia por "mantener vivos" los vínculos de solidaridad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el hasta ahora delegado del pueblo saharaui en Galicia, Mohamed Mehdi - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 25 octubre 2025 10:47

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido un encuentro institucional con el hasta ahora delegado del pueblo saharaui en Galicia, Mohamed Mehdi, al que ha agradecido su trabajo y dedicación para "mantener vivos" los vínculos de solidaridad entre Galicia y el pueblo saharaui.

   En la reunión, el representante saharaui se ha despedido oficialmente del titular del Ejecutivo gallego y lo ha informado sobre el nombramiento de Aabidim Bucharaya como nuevo delegado para Galicia, realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui.

   Tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa, gracias a la labor de Cooperación Gallega en Sáhara y las actividades desarrolladas con la asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS), más de 7.000 familias gallegas de 263 ayuntamientos acogieron desde 1991 a más de 7.600 niños y niñas que viven en los campamentos de refugiados saharauis 'Vacaciones en Paz'.

