Rueda amenaza con ir a los tribunales si Sánchez "rompe la igualdad" en España, pero preferiría "una solución política"

El líder del PP gallego remarca que "la mayoría" del PSOE está en desacuerdo con su jefe de filas y apela: "Hay que pararlo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido, con el trasfondo del acuerdo del PSC y ERC, que, si se "rompen todas las igualdades" en España, "siempre queda el recurso de los tribunales". En todo caso, ha considerado que es "triste" tener que optar "siempre" por este camino, y ha manifestado que preferiría que hubiese "una solución política".

En declaraciones a los medios en Ames (A Coruña), el también líder del PP gallego ha subrayado que los propios presidentes o 'barones' socialistas --alguno con mayor contundencia como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page-- están mostrando su "desacuerdo" o "dando la callada por respuesta" en relación a un pacto que solo beneficia "al de siempre, al independentismo catalán".

A juicio de Rueda, este preacuerdo solo supone "una magnífica noticia" para que el propio Pedro Sánchez "conserve un día más su puesto en La Moncloa", pero "no" para el resto de España. A modo de argumento, ha recordado que los inspectores de Hacienda han trasladado "clarísimamente" que el acuerdo "es un torpedo en la línea de flotación del equilibrio económico en España".

"Esto va en detrimento del conjunto de las comunidades y, por tanto, también de Galicia", ha sentenciado, antes de incidir en que resulta "absolutamente incomprensible" que los socialistas gallegos sean "los únicos" que "se han mostrado de acuerdo" y que "están pidiendo que se haga lo mismo aquí". "Pero si es un disparate, no salimos ganando nada en absoluto", ha advertido.

Sobre el BNG, ha apuntado que no le "sorprende" su postura porque son "los socios" de Sánchez y de los socialistas, por lo que "todo lo que vayan a hacer, parece que aunque perjudique a Galicia, les parece bien".

EL RECURSO DE LOS TRIBUNALES

Después de que en la pasada jornada avanzase que se opondrá a que se materialice un acuerdo que "rompe las igualdades" en España, a preguntas de los medios sobre las herramientas de las que dispone la Xunta para hacerlo, ha respondido que "lo primero es denunciarlo" porque, de acuerdo con lo que se conoce del acuerdo con ERC, "hay que pararlo".

Y es que, por el momento, ha remarcado, solo ha trascendido lo que los implicados han "querido contar" del pacto. Por ello, ha abogado por insistir a Sánchez en que convoque a todos los mandatarios autonómicos en la Conferencia de Presidentes para "cumplir la ley" (su Gobierno ha autorizado esta misma semana la presentación de un recurso encaminado a lograrlo).

El objetivo es que Sánchez "se siente" con los presidentes autonómicos y les diga "a la cara", ha verbalizado Rueda, "lo que está haciendo con los recursos de todos". Si se materializa que "se rompen todas las igualdades que existían en España, la económica, la jurídica y la territorial", el presidente gallego ha apuntado a que, al igual que "en cualquier democracia", quedará el recurso de los tribunales.

"Pero qué triste estar continuamente acudiendo a los tribunales para que el presidente del Gobierno cumpla lo que está en la Constitución y las leyes que dicen que no puede hacer lo que está haciendo. Me gustaría no tener que llegar ahí, que esto tuviera una solución política, que el presidente del Gobierno entrase en razón y que se diese cuenta de que para continuar en el poder no puede estar reventando todos los marcos jurídicos, las bases del Estado de Derecho y rompiendo todas las igualdades", ha esgrimido.

"Esto tiene que parar, es tan sencillo como hacer entrar en razón a una persona porque la mayoría de su partido vemos que no está de acuerdo. Creo que él lo sabe, otra cosa es que parece ser que no le importa", ha apuntado, tras incidir en que, por ahora, en Cataluña "se sale diciendo que es el primer paso de la independencia, mientras que el Gobierno lo minimiza". "Lo que se está claro es que se cede en aquello que nunca se había hecho", ha zanjado.

DUDA DE LA CONVOCATORIA EN SEPTIEMBRE

Sobre la posibilidad de que la Conferencia de Presidentes se reúna en septiembre finalmente, ha puesto en duda que se vaya a producir y ha afirmado que, a estas alturas, no se cree "prácticamente nada" de lo que salga de La Moncloa.

"A día de hoy no hay convocatoria oficial y mañana empieza el mes de agosto. Por tanto, sinceramente, sigo sin confiar. Ojalá en septiembre se haga esa reunión, pero, a día de hoy, no tenemos ninguna constancia", ha zanjado.