Rueda aplaude la dimisión del asesor de Domínguez por el 'trend' de TikTok: "No tenía ninguna gracia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aplaudido este lunes el cese de Álvaro Rodiño, hasta ahora asesor del vicepresidente primero de la Diputación de Pontevedra y líder del PP local, Rafa Domínguez, a raíz de participar de un 'trend' de TikTok en el que salía y en el que se bromeaba con golpear a un niño huérfano.

A preguntas de los medios, el presidente gallego ha proclamado que considera que la decisión es "adecuada". "Es cierto que era una broma, un 'trend' en redes sociales, pero en mi opinión no tenía ninguna gracia y era absolutamente inoportuno", ha indicado el también jefe de filas del PP gallego.

Rueda ha aprovechado para dirigirse también a sus rivales políticos --PSOE y BNG habían exigido el cese de Rodiño-- y ha apuntado a quienes "piden con mucha fuerza" dimisiones y ellos "nunca las practican".

"PREDICAR CON EL EJEMPLO"

"Algunos que tuvieron la boca absolutamente cerrada frente a los escándalos en su propio partido, con corrupción y con robos, ante los que no dijeron una sola palabra, resucitaron políticamente, al menos de cara a los medios, para exigir con muchísima energía que se produjese esta dimisión", ha recalcado.

"Esta dimisión se ha producido, estaría bien que fuesen coherentes y predicasen con el ejemplo de vez en cuando, pero ya sabemos que no lo van a hacer", ha zanjado.